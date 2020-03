Časť New Rochelle vyhlásili za kontaminovanú

New York 10. marca (TASR) – Guvernér štátu New York Andrew Cuomo dnes vyhlásil časť mesta New Rochelle za "zónu kontaminovanú" koronavírusom. Zóna má polomer 1,6 kilometra, píše portál spravodajskej televízie BBC.



Príslušníci národnej gardy teraz budú čistiť školy a ľuďom v karanténe distribuovať potraviny.



V štáte New York je aktuálne 173 prípadov nákazy koronavírusom, pričom 108 z nich je v New Rochelle.



V meste New York, ktoré leží približne 40 kilometrov južne od New Rochelle, potvrdili medzi ôsmimi miliónmi ľudí 36 prípadov nákazy.



Guvernér dosiaľ nenariadil zákaz cestovania.



V meste New Rochelle so 77 000 ľuďmi sú nateraz na dva týždne zatvorené školy, podniky či iné miesta, kde sa stretáva v uzatvorenom priestore väčší počet ľudí.



V Spojených štátoch evidovali v utorok popoludní miestneho času podľa BBC 791 potvrdených prípadov. Ochodeniu COVID-19 dosiaľ podľahlo 23 ľudí.