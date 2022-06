Celebritnému americkému právnikovi Avenattimu hrozí 83 rokov väzenia

Los Angeles 17. júna (TASR) - Americký právnik Michael Avenatti, ktorý na súde zastupoval pornoherečku Stormy Danielsovú v prípade jej údajnej aféry s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom, sa vo štvrtok priznal k okrádaniu svojich klientov, za čo mu hrozí trest odňatia slobody až vo výške 83 rokov. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá o tom informovala v noci na piatok.



Počas súdneho konania v americkom štáte Kalifornia sa Avenatti priznal k štyrom bodom obžaloby týkajúcim sa elektronického podvodu. Všetky sa vzťahujú na peniaze, ktoré mali byť vyplatené jeho klientom, no Avenatti ich spreneveril.



Sudca James V. Selna stanovil, že Avenatti si v tejto súvislosti vypočuje rozsudok 19. septembra. Po priznaní mu hrozí maximálny trest 83 rokov väzenia.



Michael Avenatti (51) sa stal známym počas súdneho procesu s Trumpom, v ktorom v roku 2018 a 2019 zastupoval Danielsovú. V tomto procese išlo o peniaze, ktoré mala pornohorečka dostať od Trumpa za mlčanie v súvislosti s ich údajným románikom z roku 2006.



No počas toho, ako Avenatti zastupoval Danielsovú, ju aj okrádal. Voľakedy populárny právnik totiž presvedčil literárnych agentov, aby mu na bankový účet bez vedomia jeho klietky poslali 300.000 dolárov zo zálohy vo výške 800.000 dolárov, ktoré Danielsová získala za svoju knihu. Tieto peniaze podľa prokuratúry použil na osobné a pracovné výdavky – napríklad kúpu leteniek, jedlo v reštaurácii či prenájom auta značky Ferrari.



Právnik neskôr Danielsovej vrátil polovicu sumy, teda 150.000 dolárov, a na súde v Manhattane neúspešne tvrdil, že Danielsová mu peniaze, ktoré si privlastnil, dlhovala. Súd ho napokon v tomto prípade uznal za vinného.



Avenatti si už odpykáva trest za to, že sa vydieraním snažil získať peniaze od firmy Nike.