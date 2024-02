USA čelia vážnej bezpečnostnej hrozbe, tvrdia kongresmani

Washington 14. februára (TASR) – Spojené štáty čelia "vážnej hrozbe pre národnú bezpečnosť", upozornili v stredu viacerí americkí predstavitelia. Bližšie informácie o jej charaktere však neposkytli. Podľa niektorých médií sa týka vojenského potenciálu Ruska. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Predseda spravodajského výboru Snemovne reprezentantov Michael Turner v prekvapivom vyhlásení vyzval kongresmanov, aby preskúmali detaily hrozby. Ďalší kongresmani sa následne snažili uistiť verejnosť, že nie sú dôvody na paniku.



"Žiadam, aby prezident (Joe) Biden odtajnil všetky informácie súvisiace s touto hrozbou, aby Kongres, vláda a naši spojenci mohli otvorenie diskutovať o krokoch potrebných na reagovanie na túto hrozbu," napísal republikán Turner.



Spolu s demokratickým náprotivkom Jimom Himesom zaslali zákonodarcom list, podľa ktorého ich výbor "identifikoval naliehavú záležitosť týkajúcu sa destabilizujúceho zahraničného vojenského potenciálu, o ktorom by mali vedieť všetci tvorcovia politiky v Kongrese".



Himes vo vlastnom ďalšom liste vyzval na opatrnosť s tým, že tajné spravodajské informácie poskytnuté členom výboru v utorok večer sú "závažné", ale nie "dôvodom na paniku". Dôvody na poplach verejnosti podľa vlastných slov nevidí ani predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson.



Zdroje televízií NBC News a CNN uviedli, že ide o "veľmi znepokojivú a destabilizujúcu" vojenskú spôsobilosť Ruska.



Televízia ABC News a denník The New York Times s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov neskôr v noci na štvrtok uviedli, že Rusko vyvíja kozmickú protisatelitnú jadrovú zbraň.



Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan nepriamo kritizoval Turnera za to, že záležitosť zverejnil pred štvrtkovým stretnutím s lídrami republikánov a demokratov v Snemovni a jej spravodajskom výbore.