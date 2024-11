USA chce pred nástupom Trumpa dať Ukrajine zvyšných 6 miliárd dolárov

Washington 10. novembra (TASR) - Americký Biely dom vyčerpá zvyšných šesť miliárd dolárov určených na financovanie Ukrajiny predtým, ako bude v januári inaugurovaný novozvolený prezident USA Donald Trump, uistil v nedeľu podľa agentúry AFP poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Zároveň varoval pred globálnymi rizikami ukončenia podpory Kyjeva zo strany Spojených štátov.



Sullivan v rozhovore pre stanicu CBS News povedal, že súčasný americký prezident Joe Biden s Trumpom počas stredajšej schôdzky v Oválnej pracovni bude hovoriť o najdôležitejších otázkach zahraničnej politiky vrátane situácie v Európe, Ázii a na Blízkom východe.



Biden bude mať podľa Sullivana šancu vysloviť svoje názory a tiež si vypočuť, ako sa bude Trump týmto otázkam venovať, keď nastúpi do úradu.



Biden sa zároveň bude počas najbližších 70 dní snažiť presvedčiť Kongres USA aj nastupujúcu administratívu, aby sa Spojené štáty nezriekli podpory Ukrajiny, pretože by to mohlo vyvolať väčšiu nestabilitu v Európe, dodal poradca.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už predtým varoval, že bez americkej pomoci Ukrajina vojnu prehrá.



Bidenova vláda podľa AFP vedie medzinárodnú koalíciu štátov na podporu Ukrajiny, ktorá sa už takmer 1000 dní bráni invázii Ruska. Ruská armáda naďalej zaznamenáva územné zisky a Ukrajine sa prehlbuje nedostatok ľudskej sily.



Trump trvá na tom, že by mohol vojnu na Ukrajine ukončiť v priebehu "jedného dňa", a to možno ešte pred nástupom do funkcie. Francúzska agentúra tvrdí, že by išlo pravdepodobne o súčasť dohody, ktorá by od Kyjeva vyžadovala odstúpenie časti strateného územia v prospech Moskvy. Republikán už počas predvolebnej kampane kritizoval rozsah americkej podpory pre Ukrajinu.



Sullivan povedal, že hlavným cieľom končiacej administratívy v zvyšných mesiacoch bude "postaviť Ukrajinu do čo najsilnejšej pozície na bojisku, aby bola v konečnom dôsledku v čo najsilnejšej pozícii pri rokovacom stole".



Šéf Kremľa Vladimir Putin však ako podmienku mierových rokovaní požaduje, aby Ukrajina najskôr odstúpila Rusku svoje rozsiahle územia. Kyjev toto rozhodne odmieta a považuje to za neprijateľné.