USA chcú, aby libanonský militant zostal vo francúzskom väzení

Washington/Paríž 17. januára (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti sa v decembri na súdnom pojednávaní vo Francúzsku rázne postavilo proti prepusteniu libanonského militanta odsúdeného pred vyše 40 rokmi na doživotie za útoky na amerických a izraelských diplomatov vo Francúzsku. Informovala o tom agentúra Reuters a spravodajský web France Info, píše TASR.



Reuters spresnil, že bývalý veliteľ Libanonskej ozbrojenej revolučnej brigády (LARB) Georges Ibrahim Abdallah bol v roku 1987 odsúdený na doživotie za účasť na vražde amerického vojenského atašé Charlesa Raya a izraelského diplomata Jakova Barsimantova z roku 1982 v Paríži a za pokus o vraždu amerického konzula generála Roberta Hommea v Štrasburgu v roku 1984.



"Spojené štáty americké zastávajú názor, že Abdallahov odchod do Libanonu a konkrétne do jeho rodného mesta by mal destabilizujúci vplyv v už aj tak nestabilnom regióne a mohol by vyvolať nepokoje," píše sa v liste zo 16. decembra 2024.



O tri dni neskôr - 19. decembra 2024 - sa začalo pojednávanie odvolacieho súdu v Paríži. Sudcovia by v tejto kauze mali rozhodnúť 20. februára.



Žiadosti o Abdallahovo prepustenie boli osemkrát zamietnuté a anulované, vrátane rokov 2003, 2012 a 2014. Parížsky súd však v novembri 2024 jeho prepustenie povolil pod podmienkou, že opustí Francúzsko a nevráti sa ta.



Pred súdom vtedy zaznel argument, že teraz 73-ročný Abdallah, ktorý je zarytým obhajcom práv Palestínčanov, bol vo väzení bezúhonný a nepredstavuje "žiadne vážne riziko, pokiaľ ide o teroristickú hrozbu".



Úrad francúzskeho prokurátora pre boj proti terorizmu sa proti spomenutému rozhodnutiu parížskeho súdu odvolal. V praxi zo znamená, že Abdallah automaticky zostal vo väzení až do vyriešenia odvolania.



Spojené štáty boli vždy proti Abdallahovmu prepusteniu, keď oň libanonské úrady žiadali. Úrady v Bejrúte na tento prípad často upozorňovali a pripomínali ho západným partnerom. Nie je však pravdepodobné, že by bol témou rokovaní francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, keď v piatok zavíta do Libanonu.