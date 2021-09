USA chcú darovať chudobným krajinám stovky miliónov dávok vakcín

Washington 22. septembra (TASR) - Spojené štáty plánujú venovať ďalších 500 miliónov dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od konzorcia spoločností Pfizer/BioNTech krajinám po celom svete. Počet dávok, ktoré USA celkovo podarujú, tak stúpne na vyše miliardu. Uviedol to zdroj oboznámený s týmto plánom, napísala v stredu tlačová agentúra Reuters.



V rámci prebiehajúceho Valného zhromaždenia OSN sa v stredu uskutoční on-line summit o boji proti covidu, na ktorom sa zúčastnia šéfovia štátov a vlád a zástupcovia mimovládnych organizácií. Hostiteľom bude americký prezident Joe Biden a pravdepodobne tam oznámi tento nový sľub.



Biden už v utorok pred VZ OSN vyhlásil, že Spojené štáty dali na celosvetový boj proti covidu vyše 15 miliárd dolárov, ktorými sa financovalo ďalších 160 miliónov dávok vakcín v iných krajinách.



USA už predtým kúpili 500 miliónov dávok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech a darovali ich prostredníctvom celosvetovej platformy COVAX, ktorá má zabezpečiť dostupnosť vakcíny všetkým, aj chudobným krajinám. Vakcíny už dorazili do 100 krajín, povedal Biden na VZ OSN. Dodal, že ďalšie záväzky oznámi v stredu na virtuálnom globálnom summite o covide.



USA vyvíjajú tlak na svetových lídrov, aby schválili ciele na ukončenie koronavírusovej pandémie – napríklad aj ten, aby sa zabezpečilo, že 70 percent svetovej populácie bude o tomto čase v roku 2022 zaočkovaných. Vyplýva to z návrhu amerického dokumentu, ktorý mala možnosť vidieť agentúra Reuters.



Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok v prejave pred VZ OSN zopakoval, že Čína má cieľ poskytnúť svetu do konca tohto roka dve miliardy dávok vakcín proti covidu.



Filipínsky prezident Rodrigo Duterte a indonézska ministerka zahraničných vecí Retno Marsudiová kritizovali plány bohatých krajín podávať podporné dávky vakcín svojim obyvateľom, keď je ešte mnoho ľudí v rozvojovom svete nezaočkovaných.



"Bohaté krajiny hromadia život zachraňujúce vakcíny, pritom chudobné štáty čakajú aspoň na kvapku," povedal Duterte v prejave. "Teraz hovoria o posilňujúcich dávkach, pričom rozvojové krajiny uvažujú o polovičných dávkach, aby si nejako vystačili," dodal. "To je až šokujúce a neuveriteľné," uviedol a zdôraznil, že pandémia sa neskončí, kým nebude koronavírus porazený všade.



Marsudiová pred expertnou skupinou Ázijská spoločnosť zdôraznila, že obmedzenia platné pre export materiálov na výrobu vakcín sa musia skončiť, lebo "dostupnosť bezpečných a cenovo prijateľných vakcín je životne dôležitá".



Keďže priepasť medzi očkovaním v bohatých a chudobných krajinách sa zväčšuje, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už viackrát požiadala Spojené štáty a ďalšie bohaté krajiny, aby odložili plány na podávanie podporných dávok svojim obyvateľom – a použili tieto dávky radšej na pomoc pri očkovaní ľudí vo svete, kde ešte mnohí nedostali ani prvú dávku.