USA chcú deportovať približne 400 Iráncov
V prvej fáze bude deportovaných 120 Iráncov, ktorí vstúpili do USA nelegálne, väčšina z nich cez Mexiko.
Autor TASR
Teherán/Washington 30. septembra (TASR) - Spojené štáty plánujú deportovať približne 400 Iráncov, z ktorých väčšina sa dostala do USA nelegálne. S odvolaním sa na iránskeho vládneho úradníka o tom v utorok informovala agentúra Reuters. Podľa nej ide o krok, ktorý je súčasťou zásahu administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa proti imigrácii, píše TASR.
V prvej fáze bude deportovaných 120 Iráncov, ktorí vstúpili do USA nelegálne, väčšina z nich cez Mexiko, uviedol pre iránsku tlačovú agentúru Tasním generálny riaditeľ iránskeho ministerstva zahraničných vecí pre parlamentné záležitosti Hosejn Núš-Abádí.
Dodal, že v USA „plánujú deportovať približne 400 Iráncov, z ktorých väčšina vstúpila do krajiny nelegálne“. Prvá skupina pozostávajúca z asi 120 osôb dorazí do Iránu v priebehu jedného alebo dvoch dní, povedal Núš-Abádí.
Denník New York Times (NYT), ktorý o tomto kroku informoval ako prvý, napísal, že charterový let vzlietol z amerického štátu Louisiana v pondelok a mal by do Iránu priletieť cez Katar niekedy v utorok. NYT konštatoval, že k tejto deportácii došlo po mesiacoch rokovaní, a pripomenul, že ide o nezvyčajný príklad spolupráce medzi Iránom a USA.
Podľa NYT sa niektorí Iránci prihlásili k odchodu dobrovoľne po mesiacoch pobytu v detenčných centrách, iní však neboli ochotní opustiť územie USA.
Núš-Abádí v súvislosti s deportáciami vyzval Washington, aby rešpektoval práva iránskych migrantov v Spojených štátoch. Objasnil, že „niektorí (navrátilci) mali povolenie na pobyt, ale z dôvodov uvedených americkým imigračným úradom boli zaradení na zoznam. Samozrejme, na svoj návrat dali súhlas.“
Reuters poznamenal, že Trumpova administratíva plánuje deportovať rekordný počet ľudí žijúcich v USA bez legálneho statusu. Odôvodňuje to tým, že počas vlády Trumpovho demokratického predchodcu Joea Bidena dochádzalo k vysokému počtu prípadov nelegálneho prekročenia hraníc.
Vláda USA však zatiaľ zápasí s realitou – často totiž nie je jednoduché deportovať ľudí priamo do krajín ich pôvodu, pretože nie všetky štáty ich chcú prijať. Aj preto USA vo februári deportovali 119 osôb z rôznych krajín – vrátane Iránu – do Panamy v rámci dohody medzi Panamou a USA.
