USA chcú destabilizovať tibetský región, tvrdí Čína

Peking 15. októbra (TASR) - Po tom, ako prezident Spojených štátov Donald Trump v stredu vymenoval vedúceho vládneho predstaviteľa v oblasti ľudských práv Roberta Destra za osobitného koordinátora pre záležitosti Tibetu, Čína vyhlásila, že sa USA snažia "destabilizovať tibestký región". Informáciu priniesla vo štvrtok agentúra Reuters.



Čína trvalo odmieta rokovať s americkým koordinátorom, pretože podľa nej by išlo o zasahovanie do vnútorných záležitostí krajiny. "Záležitosti Tibetu sú vnútornými záležitosťami Číny, zahraničné zasahovanie je preto neprípustné," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien.



Hovorca dodal, že etnické menšiny v Tibete "úplnú slobodu náboženského vyznania", a Spojené štáty obvinil z "politickej manipulácie".



Podľa septembrovej správy, ktorú vydala Jamestown Foundation, globálna výskumná skupina so sídlom vo Washingtone, prinútila Čína státisíce Tibeťanov navštevovať tábory a "vzdelávacie strediská" podobné rozsiahlym táborom nútenej práce v oblasti Sin-ťiang, ktorá leží na severozápade Číny.



Peking naopak tvrdí, že do regiónu vniesol ekonomický rast a zlepšil kvalitu života miestnych obyvateľov.



Tibetský exilový premiér Lobsang Sangaj už v minulosti varoval, že Tibeťania sú nútení pracovať v táboroch a strediskách pre "vzdelávanie", avšak z analýzy Jamestown Foundation vyplýva, že sa na takomto "vzdelávacom programe" zúčastnilo omnoho viac Tibeťanov, než sa doposiaľ predpokladalo.