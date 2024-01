USA chcú húsijské milície opäť zaradiť na zoznam teroristov

Washington 17. januára (TASR) — Po spustení útokov jemenských húsijských povstalcov na komerčné lode v Červenom mori chce americká vláda zaradiť túto šiitskú skupinu opäť na zoznam globálnych teroristov. To by jej umožnilo uvaliť na húsíov ďalekosiahle sankcie, informovali v utorok podľa agentúry DPA televízia CNN a denník Wall Street Journal s odvolaním sa na nemenované zdroje.



Pri klasifikácii terorizmu rozlišuje vláda USA medzi globálnymi teroristami (Specially designated global terrorist, SDGT) a zahraničnými teroristickými organizáciami (Foreign terrorist organization, FTO). Každej kategórie sa týka iný druh sankcií.



Krátko pred koncom funkčného obdobia vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa v januári 2021 zaradil minister zahraničných vecí Mike Pompeo húsíov do oboch kategórií.



Pompeov nástupca Antony Blinken toto rozhodnutie onedlho zrušil, aby uľahčil doručovanie humanitárnej pomoci do Jemenu.



Táto chudobná krajina ležiaca na Arabskom polostrove sa od roku 2014 zmieta v občianskej vojne. Veľká časť obyvateľstva žije v oblastiach kontrolovaných húsíjmi.



Po prepuknutí vojny v Pásme Gaze medzi Izraelom a islamistickým Hamasom v októbri 2023 húsijské milície začali v Červenom mori útočiť raketami a dronmi na obchodné lode s údajnými prepojeniami na Izrael. USA a Veľká Británia odpovedali v uplynulých dňoch troma vlnami úderov na pozície Húsíov v Jemene.



Veľké lodné spoločnosti sa následne začali vyhýbať trase cez Červené more, ktorou prechádza okolo desať percent svetového obchodu.