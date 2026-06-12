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USA chcú obmedziť počet lodí určených pre operácie NATO v Európe

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

V oblasti námorných síl Spojené štáty plánujú presunúť svoju raketami vybavenú ponorku a lietadlovú loď spolu bojovými loďami a stíhačkami, ktoré sa zúčastňujú na jej námorných operáciách.

Autor TASR
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Washington 12. júna (TASR) - Spojené štáty majú v pláne výrazne obmedziť počet svojich lietadiel a lodí vyhradených pre operácie Severoatlantickej aliancie (NATO) v Európe. V piatok o tom s odvolaním na dvoch vysokopostavených európskych predstaviteľov informoval denník New York Times (NYT), píše TASR.

Washington chce podľa zdrojov NYT zredukovať počet stíhačiek F-16 a F-15E z približne 150 na 100, ako aj znížiť počet lietadiel určených na námorný prieskum z 26 na 15 a stiahnuť všetkých osem tankovacích lietadiel, ktoré boli doteraz k dispozícii pre Európu. Presunutá by mohla byť aj jedna z dvoch skupín bombardérov.

V oblasti námorných síl Spojené štáty plánujú presunúť svoju raketami vybavenú ponorku a lietadlovú loď spolu bojovými loďami a stíhačkami, ktoré sa zúčastňujú na jej námorných operáciách.

Podľa denníka toto rozhodnutie výrazne obmedzí schopnosť NATO uskutočňovať útoky na veľké vzdialenosti a vykonávať prieskum.

Americký prezident Donald Trump od nástupu do úradu opakovane kritizoval NATO a od ostatných členských štátov požaduje, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za konvenčnú obranu európskeho kontinentu.

Agentúra Reuters už v máji informovala, že USA plánujú obmedziť vojenské kapacity, ktoré by v prípade závažnej krízy poskytli svojim spojencom v Aliancii. Najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe Alexus Grynkewich zároveň minulý týždeň vyhlásil, že Spojené štáty od svojich spojencov v NATO očakávajú, že urýchlene zvýšia počet pilotovaných lietadiel, dronov a lodí, ktoré poskytujú do obranných plánov Aliancie.
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