USA chcú oživiť dialóg so Severnou Kóreou pomocou švédskych diplomatov

Štokholm 17. septembra (TASR) – Spojené štáty vyjadrili v pondelok nádej, že sa im podarí "oživiť dialóg" so Severnou Kóreou prostredníctvom diplomatov zo Švédska. To v krajine nedávno obnovilo svoju diplomatickú misiu, uzavretú v čase pandémie covidu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Keďže Washington a Pchjongjang neudržiavajú diplomatické styky, v Severnej Kórei zastupuje záujmy Spojených štátov Švédsko. Jeho diplomati však museli z krajinu odísť, keď v roku 2020 uzavrela svoje hranice.



Švédski diplomati sa vrátili do KĽDR 13. septembra a pracujú na obnovení bežnej činnosti veľvyslanectva, uviedlo v oznámení ministerstvo zahraničných vecí v Štokholme.



Washington tento krok privítal. Hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller označil Švédsko za "našu ochrannú mocnosť" v Severnej Kórei.



"Podporujeme návrat zahraničných diplomatov do Pchjongjangu a dúfame, že to oživí dialóg, diplomaciu a ďalšie formy konštruktívnej spolupráce s KĽDR," povedal Miller na tlačovej konferencii. "Tiež dúfame, že KĽDR otvorí svoje hranice pre zahraničných humanitárnych pracovníkov, ktorých práci bráni uzavretie hraníc KĽDR."



Švédsko má zastupiteľstvá v Soule, Pchjongjangu a v demilitarizovanej zóne oddeľujúcej oba kórejské štáty, kde pôsobí ako člen komisie dohliadajúcej na prímerie medzi nimi z roku 1953.