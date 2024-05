USA chcú poslať Ukrajine vojenskú pomoc za 275 miliónov dolárov

Washington 24. mája (TASR) - Spojené štáty sa chystajú poslať Ukrajine balík vojenskej pomoci v hodnote 275 miliónov dolárov (254 miliónov eur). Zahŕňať má delostrelecké granáty kalibru 155 mm, presnú leteckú muníciu a pozemné vozidlá. Agentúre Reuters to vo štvrtok večer povedali traja nemenovaní predstavitelia americkej administratívy.



Nový balík vojenskej pomoci by USA mohli oficiálne ohlásiť už v priebehu piatka. Pochádzať má z arzenálu americkej armády. Obsahovať má prevažne muníciu, jeho súčasťou však majú byť aj vozidlá určené na odstraňovanie poškodených tankov a inej už nefunkčnej ťažkej vojenskej techniky z bojiska.



Na zaslanie takejto dodávky stačí už len ohlásenie zo strany prezidenta USA Joea Bidena. Išlo by totiž o súčasť balíka vojenskej pomoci pre Ukrajinu v celkovej hodnote 61 miliárd dolárov, ktorý po dlhých sporoch odobril v apríli americký Kongres.



Rusko spustilo 10. mája novú pozemnú ofenzívu v ukrajinskej Charkovskej oblasti, pričom Moskva odvtedy oznámila už viacero územných ziskov. Ukrajinské úrady tiež začali s evakuáciou tisícok obyvateľov z viacerých častí tejto oblasti.