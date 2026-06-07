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USA chcú použiť iránske aktíva na obnovu v krajinách Perzského zálivu
Rokovania medzi Iránom a USA v súčasnosti stagnujú.
Autor TASR
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Washington 7. júna (TASR) - Spojené štáty plánujú povoliť využiť iránske aktíva na podporu obnovy v krajinách Perzského zálivu, ktoré by v budúcnosti mohli byť zasiahnuté iránskymi útokmi. Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou, pričom sa tak vyjadril deň po tom, čo Irán znova zaútočil na Bahrajn a Kuvajt. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a stanice CNN.
Americký minister financií Scott Bessent taktiež poveril tím, aby vyhodnotil náklady na škody, ktoré už Irán svojimi útokmi od začiatku vojny na Blízkom východe spôsobil spojeneckým krajinám v Perzskom zálive, tvrdí zdroj. USA podľa neho zvážia použitie iránskych aktív aj na tieto opravy.
Zdroj sa tak vyjadril po tom, čo vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezáí pre CNN povedal, že uzavretie mierovej dohody s USA závisí od uvoľnenia zmrazených iránskych aktív v hodnote 24 miliárd dolárov.
Reuters informuje, že zdroj nešpecifikoval, aký druh aktív americké ministerstvo skúma, no zdá sa že nejde len o zmrazené aktíva.
Rokovania medzi Iránom a USA v súčasnosti stagnujú. Podľa správ iránskych médií však v sobotu do Teheránu pricestoval pakistanský minister vnútra Mohsin Nakví na rokovania s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím. Pakistan je ústredný sprostredkovateľ v konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom. V apríli na svojom území hostil rozhovory, ktoré však doteraz nepriniesli trvalú dohodu.
Reuters konštatuje, že presmerovanie iránskych aktív by mohlo spôsobiť ďalšie napätie v krehkom prímerí medzi USA a Iránom.
Americký minister financií Scott Bessent taktiež poveril tím, aby vyhodnotil náklady na škody, ktoré už Irán svojimi útokmi od začiatku vojny na Blízkom východe spôsobil spojeneckým krajinám v Perzskom zálive, tvrdí zdroj. USA podľa neho zvážia použitie iránskych aktív aj na tieto opravy.
Zdroj sa tak vyjadril po tom, čo vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezáí pre CNN povedal, že uzavretie mierovej dohody s USA závisí od uvoľnenia zmrazených iránskych aktív v hodnote 24 miliárd dolárov.
Reuters informuje, že zdroj nešpecifikoval, aký druh aktív americké ministerstvo skúma, no zdá sa že nejde len o zmrazené aktíva.
Rokovania medzi Iránom a USA v súčasnosti stagnujú. Podľa správ iránskych médií však v sobotu do Teheránu pricestoval pakistanský minister vnútra Mohsin Nakví na rokovania s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím. Pakistan je ústredný sprostredkovateľ v konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom. V apríli na svojom území hostil rozhovory, ktoré však doteraz nepriniesli trvalú dohodu.
Reuters konštatuje, že presmerovanie iránskych aktív by mohlo spôsobiť ďalšie napätie v krehkom prímerí medzi USA a Iránom.