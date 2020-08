USA chcú predĺžiť zbrojné embargo OSN voči Iránu na neurčito

Washington 12. augusta (TASR) - Spojené štáty v utorok predstavili návrh novej rezolúcie o predĺžení zbrojného embarga OSN voči Iránu na dobu neurčitú, informovala v stredu agentúra AP.



Návrh sa skladá zo štyroch odsekov a nahrádza pôvodný sedemstranový dokument s 35 odsekmi, ktorý Spojené štáty predstavili v júni. Z pôvodného návrhu vypadli ustanovenia, ktoré podľa niektorých diplomatov presahovali rámec zbrojného embarga.



"Je vecou zdravého rozumu neposkytnúť svetovej jednotke v štátnej podpore terorizmu prostriedky na to, aby svetu škodila ešte viac," uviedla americká veľvyslankyňa pri OSN Kelly Craftová.



Podľa nového návrhu má ostať zbrojné embargo v platnosti, kým Bezpečnostná rada OSN nerozhodne inak. Embargo má podľa uznesenia o jadrovej dohode z roku 2015 vypršať 18. októbra tohto roku.



Spojené štáty sa snažia presadiť zbrojné embargo na neurčito, odkedy prezident Donald Trump v roku 2018 oznámil odstúpenie od jadrovej dohody. Dohoda, ktorej účastníkmi sú okrem Iránu aj Rusko, Čína, Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko, má zabrániť Iránu vyvíjať jadrové zbrane.



Ministri zahraničných vecí Ruska a Číny už minulý mesiac ostro kritizovali snahu USA predĺžiť embargo na dobu neurčitú. Diplomati niektorých krajín viazaných jadrovou dohodou vyjadrili obavy, že by predĺženie embarga mohlo motivovať Irán, aby odstúpil od dohody a pokračoval v jadrovom programe.



Podľa diplomatov Bezpečnostnej rady by mohol nový návrh nadobudnúť konečnú podobu vo štvrtok. Hlasovanie by potom malo prebehnúť v piatok.