USA chcú presídliť do krajiny tisíce Afgancov ohrozených Talibanom

Washington 2. augusta (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v pondelok oznámila, že rozšírila svoj evakuačný program zameraný na ohrozených afganských občanov, ktorí majú v Spojených štátoch nárok na získanie štatútu utečenca. Informovala o tom agentúra AP.



Americké ministerstvo zahraničných vecí tento krok ohlásilo v čase narastajúcich násilností zo strany ozbrojencov hnutia Taliban a sťahovania amerických jednotiek z krajiny, ktoré sa má zavŕšiť na konci augusta.



Nárok na získanie štatútu utečenca budú mať súčasní i bývalí zamestnanci spravodajských organizácií a humanitárnych a rozvojových agentúr sídliacich v USA a tiež pracovníci ďalších skupín, ktoré sú financované Spojenými štátmi. Vzťahovať sa to bude i na súčasných a niekdajších zamestnancov americkej vlády a vojenských operácií NATO, ktorí nespĺňajú kritériá špecializovaného programu pre týchto pracovníkov.



Toto rozhodnutie bude podľa rezortu americkej diplomacie znamenať, že "mnoho tisíc" Afgancov a ich najbližších rodinných príslušníkov bude mať teraz príležitosť na trvalé presídlenie do USA na základe štatútu utečenca. Ministerstvo nespresnilo, koľko ľudí bude mať nárok na účasť v tomto programe označenom ako prioritná kategória č. 2 zameraná na tých, čo nemôžu dostať osobitné imigračné vízum, pretože nepracovali priamo pre americkú vládu alebo ich pracovný úväzok netrval dostatočne dlho.



"Cieľom USA je naďalej mierový, bezpečný Afganistan," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. "Avšak vo svetle narastujúcej miery násilia Talibanu pracuje americká vláda na tom, aby určitým Afgancom vrátane tých, čo pracovali so Spojenými štátmi, poskytla príležitosť na presídlenie (so štatútom) utečenca do USA," píše sa vo vyhlásení.



V piatok pristálo na letisku vo Washingtone prvé lietadlo s afganskými tlmočníkmi a ďalšími Afgancami, ktorí počas takmer 20 rokov trvajúcej vojny v Afganistane pomáhali americkej armáde a obávajú sa pomsty Talibanu. Na palube dopravného lietadla sa nachádzalo 221 Afgancov vrátane 57 detí a 15 dojčiat patriacich k 2500 osobám, ktoré v nasledujúcich dňoch evakuujú do USA. Celkovo o tento program prejavilo záujem už zhruba 20.000 Afgancov.



Pred ukončením odsunu amerických vojsk z Afganistanu majú do tretích krajín premiestniť aj ďalších 4000 žiadateľov o osobitné imigračné víza spolu s rodinami, ktorí zatiaľ neprešli bezpečnostnou prehliadkou.