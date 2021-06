USA chcú rektorku Amy Gutmannovú za prvú veľvyslankyňu v Nemecku

Berlín 30. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden nominoval rektorku Pensylvánskej univerzity Amy Gutmannovú na post veľvyslankyne USA v Nemecku. Informovali o tom v stredu nemecké vládne zdroje, ktoré cituje tlačová agentúra AFP.



Tento diplomatický krok prichádza po búrlivých rokoch, keď funkciu amerického ambasádora v Nemecku zastával nominant predchádzajúceho prezidenta USA Donalda Trumpa.



Gutmannová (71), dcéra preživšieho holokaustu, by bola prvou ženou v tejto diplomatickej pozícii. Nemenované nemecké zdroje potvrdili správu publikovanú v magazíne Der Spiegel.



Menovanie Gutmannovej musí ešte odobriť americký Senát a schváliť nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Na jej akreditáciu však nebol stanovený žiadny konkrétny termín.



Spojené štáty boli predtým v Berlíne zastúpené Trumpovým spojencom Richardom Grenellom, ktorý sa dostával do sporov s Nemeckom v súvislosti so svojím bojovným prístupom - vrátane prísľubu posilniť protiestablišmentových pravičiarov v Európe.



Grenell odstúpil zo svojho postu v júni 2020, ako dočasný veľvyslanec USA v Nemecku následne slúžil Robin Quinville.



Gutmannová vedie Pensylvánsku univerzitu, ktorá patrí do elitného akademického združenia Ivy League, od roku 2016. Je odborníčkou na demokratické procesy a etiku.