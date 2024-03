USA chcú skonfiškovať byty mongolského expremiéra získané korupciou

Washington 27. marca (TASR) - Spojené štáty oznámili, že sa pokúsia skonfiškovať dva luxusné newyorské byty, ktoré vlastní bývalý mongolský premiér Suchbátar Batbold. Washington totiž tvrdí, že boli zakúpené z prostriedkov pochádzajúcich z korupčných praktík, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry AFP.



Mongolsko má bohaté ložiská uhlia, kovov a ďalších nerastných surovín a v ostatných rokoch zažívalo ťažobný boom. Ten v krajine pomohol zmierniť extrémne vysokú mieru chudoby, zároveň však aj vystupňoval korupčné praktiky vedúcich predstaviteľov, ktoré vyvolali nespokojnosť obyvateľstva.



Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo v utorok občianskoprávnu žalobu, v ktorej sa uvádza, že expremiér Batbold zneužíval svoju funkciu práve na prideľovanie ťažobných zákaziek výmenou za miliónové úplatky. Z týchto zdrojov údajne použil 14 miliónov dolárov na kúpu dvoch nehnuteľností v luxusných newyorských štvrtiach Midtown a Upper East Side na Manhattane.



Podľa žaloby Batbold spolu so svojou rodinou využíval štátne ťažobné zákazky na finančné transakcie prostredníctvom fiktívnych spoločností, pričom nimi financoval svoj honosný životný štýl. Jedna z takýchto spoločností, ktorú vlastnili Batboldovi "dôveryhodní sprostredkovatelia", napríklad dostala zákazku v hodnote 68 miliónov dolárov, a to aj napriek tomu, že nemala žiadne v odbore žiadne skúsenosti ani potrebnú logistickú infraštruktúru.



Milióny získané z takýchto zákaziek následne údajne putovali na zahraničné bankové účty a filtrovali sa cez schránkové firmy. Nakoniec sa použili napríklad práve na kúpu bytov.



Šesťdesiatročný Batbold bol premiérom Mongolska v rokoch 2009 až 2012 a dodnes je poslancom tamojšej vládnucej strany. Figuroval napríklad aj v zoznamoch známych ako tzv. panamské dokumenty, ktoré odhalili rozsiahle prípady daňových únikov svetových lídrov či celebrít. K americkej žalobe sa Batbold bezprostredne nevyjadril, pričom jeho poradca odkázal v tejto veci AFP na právnych zástupcov v New Yorku.