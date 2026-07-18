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USA chcú udeliť granty pre európske organizácie bojujúce za slobodu
FT pripomína, že pred blížiacimi sa voľbami do Kongresu Trump zintenzívňuje svoje útoky na demokratov a snaží sa ich vykresliť ako komunistov ohrozujúcich krajinu.
Autor TASR
Washington 18. júla (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa sa chystá poskytnúť granty pre organizácie v Európe s cieľom podporiť iniciatívy súvisiace s posilňovaním slobody prejavu, ktorá je tam podľa Washingtonu ohrozená. Upozornil na to denník Financial Times, ktorý má k dispozícii kópiu oznámenia amerického ministerstva zahraničných vecí pre členov Kongresu, informuje TASR.
Trumpova vláda, najmä jeho stúpenci združení v neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou), pravidelne útočia na EÚ a európske štáty, kde podľa nich dochádza k obmedzovaniu slobody prejavu. V decembri na to Washington poukázal aj v stratégii národnej bezpečnosti, v ktorej kritizoval EÚ aj za údajné podkopávanie politických slobôd a suverenity.
Americký rezort diplomacie podľa zistení FT plánuje poskytnúť granty vo výške dva milióny dolárov na „boj proti cenzúre“ vyplývajúcej z Nariadenia EÚ o digitálnych službách (DSA) a Nariadenia EÚ o digitálnych trhoch (DMA). V oznámení sa tiež uvádzajú plány na poskytnutie piatich miliónov dolárov na „vytvorenie civilizačnej aliancie“ v Európe. Grant môže byť využitý aj na iniciatívy na obranu „slobody prejavu, politickej súťaže a národnej suverenity“.
Ďalšie projekty uvedené v oznámení boli viac v súlade s doterajšími snahami USA v oblasti zahraničnej pomoci vrátane finančných prostriedkov na výskum a boj proti snahám autoritárskych vlád umlčať svojich kritikov v zahraničí.
Druhé oznámenie adresované členom Kongresu obsahovalo vyčlenené finančné prostriedky pre organizáciu Free Speech Union International, celosvetovú organizáciu britskej skupiny Free Speech Union, ktorú založil konzervatívny člen Snemovne Lordov Toby Young. Podľa dvoch oboznámených osôb by mala táto skupina dostať päť miliónov dolárov.
Podľa nemenovanej informovanej osoby plánuje Trumpova vláda poskytnúť dva milióny dolárov skupinám vo východnej Európe a na Balkáne, ktoré sa bránia proti údajným pokusom o podkopanie noriem západnej civilizácie.
Washington chce podporiť aj boj proti prekračovaniu právomocí súdnej moci a cenzúre v Brazílii, kde USA obvinili štátne orgány z prenasledovania bývalého prezidenta krajiny Jaira Bolsonara, Trumpovho spojenca.
Ďalší milión dolárov USA poskytnú organizáciám, ktoré by mali dokumentovať porušovania práv etnických menšín v Juhoafrickej republike. V dokumente sa síce výslovne nespomínajú belošskí Juhoafričania, Trumpova vláda sa však opakovane snažila vykresliť ich ako obete diskriminácie a genocídy podporovanej vládou.
Najväčší grant, až 40 miliónov dolárov, je navrhovaný pre Victims of Communism Memorial Foundation, neziskovú organizáciu so sídlom v USA, ktorá sa venuje pamiatke obetí komunistických režimov. Bola založená v roku 1993 na základe zákona prijatého Kongresom, ktorý podpísal prezident Bill Clinton.
FT pripomína, že pred blížiacimi sa voľbami do Kongresu Trump zintenzívňuje svoje útoky na demokratov a snaží sa ich vykresliť ako komunistov ohrozujúcich krajinu.
Trumpova vláda, najmä jeho stúpenci združení v neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou), pravidelne útočia na EÚ a európske štáty, kde podľa nich dochádza k obmedzovaniu slobody prejavu. V decembri na to Washington poukázal aj v stratégii národnej bezpečnosti, v ktorej kritizoval EÚ aj za údajné podkopávanie politických slobôd a suverenity.
Americký rezort diplomacie podľa zistení FT plánuje poskytnúť granty vo výške dva milióny dolárov na „boj proti cenzúre“ vyplývajúcej z Nariadenia EÚ o digitálnych službách (DSA) a Nariadenia EÚ o digitálnych trhoch (DMA). V oznámení sa tiež uvádzajú plány na poskytnutie piatich miliónov dolárov na „vytvorenie civilizačnej aliancie“ v Európe. Grant môže byť využitý aj na iniciatívy na obranu „slobody prejavu, politickej súťaže a národnej suverenity“.
Ďalšie projekty uvedené v oznámení boli viac v súlade s doterajšími snahami USA v oblasti zahraničnej pomoci vrátane finančných prostriedkov na výskum a boj proti snahám autoritárskych vlád umlčať svojich kritikov v zahraničí.
Druhé oznámenie adresované členom Kongresu obsahovalo vyčlenené finančné prostriedky pre organizáciu Free Speech Union International, celosvetovú organizáciu britskej skupiny Free Speech Union, ktorú založil konzervatívny člen Snemovne Lordov Toby Young. Podľa dvoch oboznámených osôb by mala táto skupina dostať päť miliónov dolárov.
Podľa nemenovanej informovanej osoby plánuje Trumpova vláda poskytnúť dva milióny dolárov skupinám vo východnej Európe a na Balkáne, ktoré sa bránia proti údajným pokusom o podkopanie noriem západnej civilizácie.
Washington chce podporiť aj boj proti prekračovaniu právomocí súdnej moci a cenzúre v Brazílii, kde USA obvinili štátne orgány z prenasledovania bývalého prezidenta krajiny Jaira Bolsonara, Trumpovho spojenca.
Ďalší milión dolárov USA poskytnú organizáciám, ktoré by mali dokumentovať porušovania práv etnických menšín v Juhoafrickej republike. V dokumente sa síce výslovne nespomínajú belošskí Juhoafričania, Trumpova vláda sa však opakovane snažila vykresliť ich ako obete diskriminácie a genocídy podporovanej vládou.
Najväčší grant, až 40 miliónov dolárov, je navrhovaný pre Victims of Communism Memorial Foundation, neziskovú organizáciu so sídlom v USA, ktorá sa venuje pamiatke obetí komunistických režimov. Bola založená v roku 1993 na základe zákona prijatého Kongresom, ktorý podpísal prezident Bill Clinton.
FT pripomína, že pred blížiacimi sa voľbami do Kongresu Trump zintenzívňuje svoje útoky na demokratov a snaží sa ich vykresliť ako komunistov ohrozujúcich krajinu.