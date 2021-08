USA chcú ukončiť evakuáciu letiska v Kábule do 31. augusta

Brusel 20. augusta (TASR) - Spojené štáty chcú ukončiť evakuačnú operáciu na letisku v afganskej metropole Kábul do 31. augusta, informoval v piatok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



"Niekoľko spojencov počas dnešnej diskusie uviedlo, že to musia potenciálne predĺžiť, aby mohli dostať viac ľudí von," povedal Stoltenberg po videokonferencii s ministrami zahraničných vecí členských krajín NATO.



Podľa agentúry DPA je nepravdepodobné, že by prevádzku kábulského letiska bolo možné udržať bez USA, ktoré nasadili do evakuačnej operácie približne 5200 vojakov.



Severoatlantická aliancia vyzvala v piatok afganské hnutie Taliban, aby umožnilo evakuáciu ľudí z Afganistanu. Zároveň sľúbila, že spojenci zostanú v "úzkej koordinácii", kým budú operácie pokračovať.



Spojenci USA a NATO od víkendu, keď Taliban ovládol hlavné mesto Kábul a znovu získal moc v krajine, letecky transportujú z metropoly svojich občanov i afganský personál s rodinami.



Z Kábulu sa dostali už tisíce ľudí. Stoltenberg však na začiatku videokonferencie upozornil, že mnohí cudzinci a Afganci majú problém dostať sa na letisko. Upozornil, že Taliban "loví Afgancov", ktorí pracovali pre NATO.