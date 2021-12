USA chcú v januári diskutovať s Ruskom o Ukrajine a bezpečnosti Európy

Washington 21. decembra (TASR) - Spojené štáty očakávajú začiatkom januára začatie rozhovorov s Ruskom o napätí na hraniciach s Ukrajinou a o európskej bezpečnosti. Uviedla to v utorok námestníčka amerického ministra zahraničných vecí pre európske a eurázijské záležitosti Karen Donfriedová. Informovala o tom agentúra AFP.



"Dohodneme sa na termíne bilaterálneho rokovania s Ruskom a veríme, že sa tak stane v januári," uviedla Donfriedová.



Americká administratíva už skôr uviedla, že je pripravená viesť priame rozhovory s Moskvou a tiež prostredníctvom Rady NATO-Rusko a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Donfriedová však spresnila, že "bez účasti Európy sa neuskutočnia žiadne rozhovory o európskej bezpečnosti".



Podľa AFP Spojené štáty už od polovice novembra "bijú na poplach", že Moskva by mohla plánovať rozsiahly útok voči Ukrajine, a varovali šéfa Kremľa Vladimira Putina pred bezprecedentnými sankciami. Na otázku novinárov, či by prípadné sankcie mohli zahŕňať aj možnosť "odrezania Ruska" od medzinárodnej platobnej siete Swift, americká predstaviteľka povedala, že "zatiaľ nebolo nič zmietnuté zo stola".



Rusko popiera plánovanie invázie a od Spojených štátov a Severoatlantickej aliancie (NATO) žiada právne záruky svojej bezpečnosti, pričom od Aliancie požaduje, aby zastavila expanziu na východ.



Donfriedová v tejto súvislosti potvrdila, že Spojené štáty naďalej poskytujú Kyjevu "obranné vojenské systémy", pričom poznamenala, že minulý týždeň došlo k ďalšej takejto dodávke.



"Ak by Rusko napadlo Ukrajinu, poskytneme Ukrajincom dodatočný obranný materiál nad rámec toho, čo už v súčasnosti poskytujeme," dodala americká diplomatka.