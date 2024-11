USA chcú vyčlenenú pomoc dodať Ukrajine ešte pred koncom vlády Bidena

Washington 7. novembra (TASR) - Spojené štáty chcú urobiť všetko preto, aby poskytli všetku vyčlenenú pomoc pre Ukrajinu ešte pred koncom funkčného obdobia prezidenta Joea Bidena. Vo štvrtok to uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Urýchlenie pomoci pre Kyjev následne potvrdil vo vyhlásení aj Biely dom. Novozvolený prezident Donald Trump opakovane kritizoval Bidenovu pomoc pre Ukrajinu v jej boji proti Rusku, čo vyvoláva obavy ohľadom ďalšej podpory pre Kyjev zo strany USA.



Už v stredu priniesol týždenník Politico informácie, že odchádzajúca administratíva chce čo najviac urýchliť pomoc Ukrajine vo výške viac ako šesť miliárd dolárov (5,56 miliardy eur), aby stihla prísť ešte pred inauguráciou nového prezidenta 20. januára budúceho roka.



Po ohlásení pomoci však zvyčajne trvá niekoľko mesiacov, kým sa munícia a iné vojenské vybavenie na Ukrajinu dostanú. Veľká časť podpory by tak mohla do vojnou zmietanej krajiny doraziť až po Trumpovom vymenovaní za prezidenta. Ten by mal právomoc ju ešte zastaviť, píše Politico.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu telefonicky zablahoželal Trumpovi k víťazstvu. Obaja sa dohodli na pokračovaní v "úzkom dialógu a napredovaní spolupráce". Trump v predvolebnej kampani vyhlásil, že vojnu medzi Moskvou a Kyjevom v prípade víťazstva vo voľbách rýchlo ukončí. Nespresnil, ako by to chcel urobiť.