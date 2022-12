USA chcú výrazne rozšíriť výcvik ukrajinských vojakov

Washington 1. decembra (TASR) - Washington uvažuje nad výrazným rozšírením výcviku, ktorý ukrajinským vojakom poskytuje americká armáda. Spravodajskej televízii CNN to vo štvrtok potvrdilo viacero amerických zdrojov.



Výcvik by mesačne mohlo absolvovať až 2500 ukrajinských vojakov na vojenskej základni USA v Nemecku, dodali zdroje. Američania by tak nielen pomohli pri výcviku väčšieho množstva Ukrajincov, ale ich výcvik by bol omnoho všestrannejší. V súčasnosti sú ukrajinskí vojaci cvičení väčšinou v malých skupinách pre konkrétne zbraňové systémy.



Ak dostane nový program "zelenú", budú sa doň môcť zapojiť "oveľa väčšie skupiny ukrajinských vojakov a naučia sa sofistikovanejšiu bojovú taktiku", píše CNN.



Podľa jedného zdroja by bol takýto vojenský výcvik "oveľa intenzívnejší a všestrannejší", ako prebiehajúci výcvik Ukrajincov v Spojenom kráľovstve či Poľsku. Najnovší návrh teraz posudzuje administratíva prezidenta Joea Bidena.