USA chcú zastaviť imigračné vybavovanie v azylových mestách
Autor TASR
Washington 26. mája (TASR) - Americký minister pre vnútornú bezpečnosť Markwayne Mullin uviedol, že vláda prezidenta Donalda Trumpa plánuje zastaviť odbavovanie zahraničných cestujúcich a nákladu na hlavných amerických letiskách v „azylových mestách“. Ide o lokality, ktoré odmietli spolupracovať s vládou pri zavádzaní prísnych opatrení namierených proti nelegálnemu prisťahovalectvu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Plán americkej administratívy by mohol zastaviť medzinárodnú leteckú prepravu osôb a tovarov na hlavných letiskách v štátoch USA vedenými demokratmi. A to v čase, keď sa očakáva, že v súvislosti s Majstrovstvami sveta vo futbale, ktoré sa začínajú na budúci mesiac, pricestujú do krajiny milióny zahraničných turistov, pripomenula agentúra.
Mullin v utorok v rozhovore pre stanicu Fox News Channel povedal, že sa stretol s predstaviteľmi Bieleho domu, no zdôraznil, že dosiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie. „V súčasnosti, zatiaľ ešte nezačíname, ale už vypracovávame plány,“ spresnil Mullin. „Nemali by sme spracovávať medzinárodné lety do ich miest,“ poznamenal s odkazom na azylové mestá. „Miestni radikálni ľavicoví demokrati nám nedovoľujú robiť našu prácu a presadzovať federálne zákony,“ dodal.
Minulý týždeň médiá informovali, že Mullin súkromne oznámil predstaviteľom amerického cestovného ruchu, že ministerstvo by mohlo rozhodnúť o zastavení colného a imigračného vybavovania medzinárodných cestujúcich.
„(Mullin) potvrdil svoje predchádzajúce tvrdenia, že vláda zvažuje stiahnuť príslušníkov (Úradu colnej a hraničnej ochrany) CBP z medzinárodných letísk v niektorých mestách poskytujúcich azyl,“ uviedlo združenie U.S. Travel Association vo vyhlásení pre Reuters. Súčasne poukázalo na devastujúce následky, ktoré by toto opatrenie malo na cestovný ruch. Zníženie počtu colníkov na hlavných letiskách by podľa združenia tiež výrazne narušilo ich prevádzku.
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo zoznam azylových miest a štátov, pričom vo viacerých z nich sa nachádzajú veľké medzinárodné letiská. Medzi nimi boli napríklad Boston, Denver, Filadelfia, Chicago, Los Angeles, New York, Newark, Seattle a San Francisco.
Demokrati tvrdia, že sú potrebné reformy na obmedzenie zneužívania moci Imigračného a colného úradu (ICE) a Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP), čím reagovali aj na zabitie dvoch amerických občanov v Minneapolise pri protiigmigračných raziách.
