USA chcú zaviesť nové sankcie proti Rusku v súvislosti s Navaľným

Washington 20. júna (TASR) - Spojené štáty sa chystajú zaviesť proti Rusku nové sankcie v súvislosti s otrávením ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. V nedeľu to uviedol poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, informovala agentúra AFP.



"Pripravujeme ďalší balík sankcií týkajúcich sa aj tohto prípadu," uviedol Sullivan pre televíziu CNN a dodal, že USA budú naďalej vyvíjať tlak na Rusko v súvislosti so "škodlivými ruskými aktivitami". Sankcie podľa Sullivana zavedú vtedy, keď sa USA uistia, že "trafili správne ciele".



K tomuto vyhláseniu došlo len štyri dni po summite ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Joe Bidena v Ženeve.



Navaľnyj (44) skolaboval a upadol do kómy vlani 20. augusta na palube lietadla z Tomska do Moskvy. Piloti urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni, 22. augusta, povolili lekári jeho prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra. Navaľnyj z otravy obviňuje ruského prezidenta Vladimira Putina a ruské tajné služby. Kremeľ akúkoľvek úlohu pri otrave popiera.



V januári po návrate z Nemecka späť do vlasti Navaľného zatkli na moskovskom letisku. Moskovský súd následne vo februári rozhodol, že počas pobytu v Nemecku Navaľnyj porušil podmienky podmienečného prepustenia v kauze starého prípadu sprenevery, ktorý sa všeobecne považuje za politicky motivovaný. V súčasnosti si tento najvýraznejší kritik Kremľa odpykáva 2,5-ročný trest vo väzení vo Vladimirskej oblasti.