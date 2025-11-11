< sekcia Zahraničie
Chladné počasie v USA zasiahlo aj tradične teplé štáty ako Florida
V okolí Veľkých kanadských jazier a Apalačských vrchov môže podľa meteorológov napadať desať až 20 centimetrov snehu.
Autor TASR
Washington 11. novembra (TASR) - Východnú časť Spojených štátov v pondelok zasiahol arktický vzduch, ktorý podľa Národnej meteorologickej služby môže priniesť rekordne nízke teploty aj do štátu Florida. Len cez víkend sa na východe USA teploty miestami pohybovali okolo 27 stupňov Celzia. TASR správu prevzala z agentúry AP.
Podľa televízie Fox Weather zasiahne studené počasie viac ako 180 miliónov Američanov v 35 štátoch. V meste Tallahassee na Floride by mohla teplota do utorka rána klesnúť pod nula stupňov Celzia a v takom prípade by ho prvé mrazy v tomto roku zasiahli skôr než New York, uvádza Fox Weather.
V okolí Veľkých kanadských jazier a Apalačských vrchov môže podľa meteorológov napadať desať až 20 centimetrov snehu. Výstrahy pred zimou vydali v štátoch Ohio, Západná Virgínia a Kentucky a mrazivé teploty očakávajú aj ďalej na juh krajiny, od Texasu a Oklahomy až po Alabamu a Georgiu.
Studené počasie ovplyvnilo viaceré lety po celých Spojených štátoch. Meteorológovia tiež varovali pred nebezpečnými podmienkami na cestách a pre štáty Michigan, Indiana a Wisconsin vydali výstrahy.
