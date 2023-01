USA chystajú balík vojenskej pomoci Ukrajine, tanky sa neočakávajú

Washington 19. januára (TASR) - Spojené štáty pripravujú ďalší rozsiahly balík vojenskej pomoci Ukrajine v celkovej hodnote približne 2,5 miliardy dolárov. V noci na štvrtok o tom informovala spravodajská stanica CNN odvolávajúca sa na dva nemenované zdroje dobre oboznámené so situáciou. Balík by podľa informácií jedného zo zdrojov mohol byť ohlásený do konca tohto týždňa.



Malo by ísť o jeden z najväčších amerických balíkov pomoci pre Ukrajinu od začiatku ruskej invázie z konca vlaňajšieho februára. Obsahovať by mal vôbec prvýkrát obrnené bojové vozidlá Stryker, ako aj ďalšiu zásielku bojových vozidiel pechoty Bradley a vozidiel odolných voči výbuchom mín (MRAP).



Neočakáva sa však, že nový balík pomoci bude zahŕňať tanky či rakety dlhého doletu, ktoré Ukrajina dlhodobo žiada. Naopak je pravdepodobné, že USA pošlú Ukrajine muníciu do mobilných raketových systémov HIMARS, ako to spravili už v predošlých balíkoch.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena má tiež v pláne poskytnúť Ukrajine ďalšiu pomoc vo výške 125 miliónov dolárov na podporu tamojšej energetickej siete, informovala Agentúra Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID).