USA chystajú odvety za nedávne počítačové útoky. Aké sú ich terče?

Moskva/Washington 8. marca (TASR) - V najbližších troch týždňoch plánujú americké úrady uskutočniť sériu počítačových útokov na interné systémy vybraných ruských úradov. Napísal v nedeľu denník The New York Times s tým, že pôjde o reakciu na hakerský útok na americké inštitúcie vykonaný prostredníctvom platformy SolarWinds, ktorý bol odhalený na konci roka 2020 a z ktorého americké úrady obvinili Rusko.



Podľa informácií tohto denníka plánuje Biely dom podniknúť protiútok takým spôsobom, že ho pocítia ruské tajné služby, armáda i prezident Vladimir Putin, ale zvyšok sveta nezasiahne.



Tento protiútok budú sprevádzať ďalšie ekonomické sankcie proti Rusku. The New York Times bližšie nešpecifikoval druh reštrikcií, dodal však, že už nezostalo veľa skutočne efektívnych sankcií.



Washington podľa denníka takisto zvažuje možné odvetné opatrenia proti čínskym úradom.



Bola by to reakcia na útok hakerskej skupiny nazvanej Hafnium, ktorá zrejme operovala z Číny a je podozrievaná z napadnutia softvéru spoločnosti Microsoft. Podľa agentúry Bloomberg bolo týmto útokom zasiahnutých viac ako 60.000 organizácií, inštitúcií a vládnych úradov na celom svete. Hakeri naň využili zraniteľnosť v službe Microsoft Exchange Server, cez ktorú získali prístup do e-mailových schránok a pokúsili sa o vyradenie ich počítačových systémov. Takéto útoky boli zaznamenané aj v Európe a Ázii.



Čínske úrady však popierajú svoju účasť na tomto incidente, dodala agentúra Reuters.



Tento útok sa začal ešte koncom roku 2020, pričom jeho terčom bolo "niekoľko klasických špionážnych cieľov", spresnil Reuters, podľa ktorej koncom februára 2021 tento útok prerástol do masívnych rozmerov.



Americké úrady sa momentálne snažia identifikovať všetky obete útoku a Microsoft vyzýva zákazníkov, ktorí ním boli zasiahnutí, aby kontaktovali jeho tím technickej podpory.



Americké spravodajské služby a orgány činné v trestnom konaní v januári uviedli, že Rusko pravdepodobne stojí za masívnym počítačovým útokom na americké vládne agentúry prostredníctvom softvéru od SolarWinds. Útok zasiahol aj server ministerstva zahraničných vecí USA, rezortov financií, obchodu a energetiky a čiastočne aj Pentagónu.



Podľa denníka The Washington Post stála za útokom skupina Cosy Bear (tiež známa ako APT29), ktorá je spojená s ruskými tajnými službami - Federálnou bezpečnostnou službou (FSB) a Službou zahraničnej rozviedky (SVR). Moskva akúkoľvek účasť na tomto hakerskom útoku popiera.