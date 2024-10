CIA po Rusku hľadá informátorov aj v Číne, Iráne a KĽDR

Washington 2. októbra (TASR) - Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) v stredu spustila novú iniciatívu v snahe naverbovať informátorov v Číne, Iráne a Severnej Kórei (KĽDR). Tvrdí, že v prípade Rusov išlo o úspech. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



CIA na tento účel zverejnila na svojich účtoch na sieťach X, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn a Dark Web pokyny v mandarínskej čínštine, perzštine a kórejčine, ako ju bezpečne kontaktovať.



"Naše úsilie v tejto oblasti bolo úspešné v Rusku a chceme sa uistiť, že aj jednotlivci v iných autoritárskych režimoch vedia, že sme otvorení pre spoluprácu," povedal hovorca CIA s tým, že tajná služba USA sa prispôsobuje zvýšenej štátnej represii a globálnemu dohľadu.



Video v mandarínčine zverejnené na platforme Youtube obsahovalo iba písané inštrukcie, ktoré odporúčali kontaktovať CIA prostredníctvom jej oficiálnej webstránky s použitím šifrovaných virtuálnych súkromných sietí (VPN) alebo softvéru na anonymné prehliadanie webu TOR.



CIA považuje "bezpečnosť a blaho" ľudí, ktorí sa ju rozhodnú kontaktovať, za prvoradé. Požiadala o mená, miesta pobytu a kontaktné údaje osôb, ktoré nie sú spojené s ich skutočnou identitou, spolu s informáciami, ktoré by mohli byť pre ňu zaujímavé. Upozornila však, že odpovede nie sú zaručené a môžu istý čas trvať.



Hovorca čínskeho veľvyslanectva v USA obvinil Spojené štáty z vedenia "organizovanej a systematickej" dezinformačnej kampane proti Číne. Akékoľvek pokusy "vraziť klin medzi Číňanov a Komunistickú stranu Číny alebo oslabiť ich úzke puto" podľa neho "nevyhnutne zlyhajú".



Ruské veľvyslanectvo ani iránska delegácia pri OSN bezprostredne nereagovali na žiadosť o vyjadrenie pre Reuters.



Rusko, Čína, Irán aj Severná Kórea sú vo vnútri spravodajskej komunity v USA známe ako ťažké ciele. Ide o krajiny, do ktorých vlád je ťažké preniknúť a dosadiť špiónov. V Číne sa o to CIA pokúša čoraz viac v čase, keď Peking posilňuje spoluprácu s Moskvou a Teheránom a v regióne demonštruje svoju vojenskú silu.



USA sa tiež zaoberajú konfliktom Iránu s Izraelom, iránskym jadrovým programom, jeho rastúcimi väzbami s Ruskom a podporou militantných skupín na Blízkom východe.



Jedným z cieľom amerických tajných služieb je aj program jadrových zbraní KĽDR spolu s údajnými dodávkami severokórejských zbraní Rusku, ktoré ich využíva na vojnu proti Ukrajine. Pchjongjang aj Moskva toto obvinenie popierajú.



Reuters pripomína, že CIA začala verbovať Rusov v roku 2022, keď na svoje sociálne siete zverejnila texty v ruskom jazyku o tom, ako tajnú službu bezpečne kontaktovať. V nasledujúcom roku zverejňovala aj príslušné videá.