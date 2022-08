USA: Čína chce v súvislosti s Taiwanom zrejme predviesť vojenskú silu

Washington 2. augusta (TASR) - Čína sa zrejme stavia do pozície, v ktorej chce predviesť ukážku vojenskej sily v súvislosti so situáciou týkajúcou sa Taiwanu. Vyhlásil to v pondelok hovorca Bieleho domu John Kirby, podľa ktorého by Čína mohla pristúpiť aj k odpáleniu strely v blízkosti tohto ostrovného štátu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa Kirbyho sa Čína zrejme pripravuje "na potenciálne prijatie ďalších krokov". Tie môžu zahŕňať rôzne vojenské provokácie, ako napríklad "odpálenie rakety v Taiwanskom prielive alebo v okolí Taiwanu" či rozsiahle narušenie taiwanského vzdušného priestoru.



Napätie medzi Čínou a Spojenými štátmi stúpa v súvislosti s Taiwanom už niekoľko týždňov. Pekingu v posledných týždňoch prekáža najmä možná návšteva predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane. Čína dala verejne najavo, že takúto cestu by vnímala ako provokáciu vzhľadom na to, že tento ostrovný štát považuje za súčasť svojho územia. Varovala tiež Spojené štáty pred jej možnými následkami.



V tejto súvislosti Kirby v pondelok uviedol, že Pelosiová "má právo" Taiwan navštíviť. "Neexistuje dôvod na to, aby Peking z tejto potenciálnej návštevy, ktorá je v súlade a dlhodobou politikou USA, robil krízu," uviedol Kirby.



Obdobne reagoval v pondelok aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. "Ak predsedníčka navštívi Taiwan a Čína sa bude snažiť vytvoriť krízu, tak je to celé rozhodnutie Pekingu," cituje Blinkena agentúra Reuters.



Pelosiová je v súčasnosti na turné po ázijských krajinách. Návštevu Taiwanu oficiálne nepotvrdila, no podľa taiwanských médií pricestuje na tento ostrov už v utorok. "Predsedníčka sa sama rozhodne, či navštívi alebo nenavštívi Taiwan," uviedol Blinken.



Podľa britského denníka The Financial Times (FT) by mohla čínska armáda vyslať proti Pelosiovej lietadlu stíhačky a zabrániť jej tak pristáť na Taiwane. Kirby v tejto súvislosti uviedol, že Pelosiová cestuje vojenským lietadlom a že Washington zaistí, aby bola v bezpečí.