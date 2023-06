USA: Čína má na Kube špionážnu základňu minimálne od roku 2019

Washington 11. júna (TASR) - Čína prevádzkuje svoju špionážnu základňu na Kube prinajmenšom od roku 2019, uviedol podľa agentúry AP nemenovaný predstaviteľ americkej administratívy.



Denník Wall Street Journal a po ňom aj magazín Politico i ďalšie médiá vo štvrtok napísali, že Čína viedla s Havanou rokovania o zriadení novej špionážnej základne v tejto ostrovnej krajine.



V ten istý deň Biely dom a Pentagón uviedli, že táto správa bola "nepresná", bez toho, aby uviedli podrobnosti.



Až v sobotu nemenovaný predstaviteľ administratívy USA spresnil, že čínska základňa na Kube už bola zriadená.



Dodal tiež, že čínske špionážne aktivity sú trvalým problémom a že USA podnikli kroky na ich riešenie.



Zdroj spresnil, že administratíva prezidenta Joea Bidena bola po nástupe do úradu - v januári roku 2021 - informovaná o globálnom úsilí Pekingu zameranom na zlepšenie svojich kapacít v oblasti zhromažďovania spravodajských informácií.



"Toto úsilie zahŕňalo prítomnosť zariadení Číny na zber spravodajských informácií na Kube," potvrdil úradník.



"V skutočnosti Čínska ľudová republika v roku 2019 uskutočnila modernizáciu svojich zariadení na zber spravodajských informácií na Kube. Je to dobre zdokumentované v spravodajských záznamoch," spresnil zdroj podľa AP.



Prezident USA Joe Biden nariadil svojej administratíve, aby sa touto otázkou zaoberala. Nemenovaný štátny úradník vo vyjadrení pre AP nechcel zachádzať do podrobností, ale povedal, že americká strana dosiahla "určitý pokrok prostredníctvom diplomacie a iných nešpecifikovaných opatrení".



"Naši experti hodnotia, že naše diplomatické úsilie spomalilo" Čínu, dodal zdroj.



"Myslíme si, že Čína nie je úplne tam, kde dúfala, že bude," povedal úradník a vyslovil predpoklad, že "Čína sa bude naďalej snažiť posilniť svoju prítomnosť na Kube a my sa budeme naďalej snažiť narušiť ju."



Napriek tomu, že administratíva USA pôvodne tvrdila, že médiami zverejnená správa bola nepresná, dvaja vedúci predstavitelia senátneho výboru pre spravodajské služby vydali už vo štvrtok - v reakcii na ňu - spoločné vyhlásenie.



Vo vyhlásení senátorov Marka Warnera a Marca Rubia sa uvádza, že Spojené štáty musia reagovať na "pokračujúce a drzé útoky" Číny na bezpečnosť USA.



"Musíme jasne deklarovať, že je neprijateľné, aby Čína zriadila spravodajské zariadenie v okruhu 100 míľ od Floridy a Spojených štátov - v oblasti, kde sa nachádzajú aj kľúčové vojenské zariadenia a je tam rušná námorná doprava," deklarovali senátori.



Podľa agentúry AP sa očakáva, že táto téma bude na budúci týždeň témou diskusií, ktoré bude počas svojej návštevy v Číne so svojimi partnermi viesť minister zahraničných vecí USA Antony Blinken.