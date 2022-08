USA: Čína môže znížiť napätie okolo Taiwanu ukončením cvičení

Washington 5. augusta (TASR) – Spojené štáty kritizovali v piatok Čínu za to, že prerušila spoluprácu medzi oboma krajinami v rade dôležitých oblastí. Peking môže podľa Washingtonu zmierniť napätie v súvislosti s Taiwanom tak, že ukončí svoje "provokatívne" vojenské cvičenia v okolí ostrova. TASR informácie prevzala od agentúr AFP a Reuters.



Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že rozhodnutie Číny zastaviť bilaterálny dialóg o klimatických a iných otázkach je "zásadne nezodpovedné".



"Myslia si, že uzavretím tohto kanála trestajú nás," povedal Kirby novinárom. "V skutočnosti trestajú celý svet, pretože klimatická kríza nepozná geografické hranice. Je to skutočne celosvetová a existenčná kríza," zdôraznil.



Čína v piatok oznámila, že končí spoluprácu s USA v kľúčových oblastiach, ako sú klimatická zmena, boj proti drogám či rozhovory medzi armádami, keď sa vzťahy oboch veľmocí výrazne zhoršili v súvislosti s Taiwanom.



Peking reaguje "zúrivo" na návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiovej na Taiwane. Samosprávny ostrov totiž považuje za svoje územie, ktoré musí byť opätovne pripojené k pevninskej Číne, ak to bude nevyhnutné aj vojenskou silou, pripomína AFP.



Kirby tiež povedal, že Spojené štáty si želajú okamžité zníženie napätia s Čínou. USA však v súvislosti s Pelosiovej cestou na Taiwan nemajú čo naprávať, doplnil po požiadavkách Pekingu, aby Washington "napravil svoje chyby".