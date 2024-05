USA: Čína nemôže zlepšovať vzťah so Západom aj podporovať Rusko

Washington 16. mája (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching nemôže zlepšiť vzťahy so Západom a zároveň podporovať Rusko. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo zahraničných vecí po tom, ako čínsky líder na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom prisľúbil posilnenie vzťahov medzi Moskvou a Pekingom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Čína "nemôže mať oboje a chcieť mať (lepšie) vzťahy s Európou a inými krajinami a zároveň naďalej podporovať najväčšiu hrozbu pre európsku bezpečnosť za dlhú dobu", povedal hovorca americkej diplomacie Vedant Patel s odkazom na ruskú inváziu na Ukrajine.



Spojené štáty obvinili Čínu, že síce priamo neposiela zbrane do Ruska, ale podporuje najväčšiu expanziu obranného priemyslu Moskvy od čias Sovietskeho zväzu, pripomína AFP.



Si a Putin počas štvrtkového stretnutia v Pekingu označili väzby medzi svojimi krajinami za stabilizačnú silu. Čínsky prezident vo svojom prejave, ktorý odvysielala ruská televízia, uviedol, že Čína "sa teší na skoré obnovenie mieru a stability na európskom kontinente".



Čínska podpora ruského obranného priemyslu ohrozuje nie len ukrajinskú, ale aj európsku bezpečnosť, uviedol Patel. Na otázku, či Čína podporuje mierový proces na Ukrajine, odpovedal, že z pohľadu USA je riešenie jednoduché - "Ruská federácia môže jednoducho opustiť Ukrajinu".