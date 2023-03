USA: Čína nie je nestranný sprostredkovateľ medzi Ruskom a Ukrajinou

Washington 22. marca (TASR) - Spojené štáty si nemyslia, že Čína dokáže byť nestranným sprostredkovateľom v rusko-ukrajinskom konflikte. V utorok to uviedol hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Kirby poznamenal, že Čína stále neodsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu a pokračuje v nákupe ruskej ropy v čase, keď Západ uvalil sankcie na ruský energetický priemysel s cieľom, aby Moskva nemala financie na vedenie vojny.



"Nemyslím si, že sa dá na Čínu pozerať ako na nestrannú v akomkoľvek zmysle," povedal. Dodal, že Peking tiež neustále šíri ruskú propagandu, že USA a ďalšie západné krajiny nesú vinu za vojnu na Ukrajine, pretože roky poskytovali Kyjevu takú silnú podporu, že sa Rusko cítilo byť ohrozené a Ukrajinu tak napadlo oprávnene.



Čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok pricestoval na návštevu Ruska. So svojím kolegom Vladimirom Putinom v Moskve diskutoval aj o vojne na Ukrajine. Obaja lídri v utorok podpísali dokumenty o strategickej spolupráci a "zdôraznili, že kríza na Ukrajine by sa mala urovnať prostredníctvom mierových rokovaní".



Putin a Si v spoločnom vyhlásení uviedli, že blízke vzťahy ich krajín neznamenajú vojensko-politickú alianciu. Nie sú totiž "podobné tým, aké existovali v čase studenej vojny". Kirby povedal, že vzťahy medzi Moskvou a Pekingom vníma ako "účelové manželstvo".



Čína koncom februára — v období prvého výročia začiatku vojny na Ukrajine — zverejnila plán na mierové urovnanie rusko-ukrajinského konfliktu. Kyjev i Moskvu v ňom vyzvala na dialóg a zdôraznila rešpektovanie územnej suverenity všetkých krajín. Podľa čínskeho prezidenta tento dokument predstavuje "v maximálnej možnej miere jednotu názorov svetového spoločenstva".



Putin tvrdí, že je otvorený rokovaniam s Kyjevom a privítal ochotu Číny zohrávať "konštruktívnu úlohu" pri ukončení konfliktu na Ukrajine.



Podľa Kirbyho chcú Rusko a Čína "zmeniť pravidlá" medzinárodného poriadku založeného na pravidlách. Dodal však, že Washington chce zachovať komunikačné kanály s Pekingom.