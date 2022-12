USA: Čínska stíhačka preletela niekoľko metrov od amerického lietadla

Washington 29. decembra (TASR) - Ozbrojené sily USA vo štvrtok informovali o nebezpečne blízkom prelete čínskej stíhačky popri americkom prieskumnom lietadle, ku ktorému došlo minulý týždeň nad sporným Juhočínskym morom. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Incident sa odohral 21. decembra v medzinárodnom vzdušnom priestore. Podľa Pentagónu sa čínska stíhačka J-11 priblížila k prieskumnému lietadlu RC-135 amerického letectva na zhruba tri metre.



Americký stroj musel vykonať úhybné manévre, aby zabránil hroziacej kolízii. "Očakávame, že všetky krajiny indo-pacifického regiónu budú využívať medzinárodný vzdušný priestor bezpečným spôsobom a v súlade s medzinárodným právom," uvádza sa vo vyhlásení amerických ozbrojených síl.



Ich hovorca spresnil, že čínska stíhačka bola v istom momente vzdialená len zhruba tri metre od krídla a šesť metrov od prednej časti amerického lietadla. Spojené štáty sa v súvislosti s touto udalosťou obrátili na čínsku vládu, uviedol nemenovaný predstaviteľ USA.



Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone bezprostredne nereagovalo na žiadosť, aby k celej záležitosti poskytlo vyjadrenie, píše Reuters.



Spojené štáty len nedávno upozornili na to, že čínske vojenské lietadlá v poslednej dobe vykonávajú čoraz nebezpečnejšie manévre.



Čína si nárokuje na takmer celé Juhočínske more, v ktorom sa nachádzajú bohaté zdroje zemného plynu a rybolovné vody. Spojené štáty a ďalšie krajiny v oblasti – Filipíny, Vietnam, Malajzia a Brunej – tieto čínske nároky odmietajú.



V medzinárodnom vzdušnom priestore a medzinárodných vodách Juhočínskeho mora sa uskutočňujú pravidelné prelety amerických prieskumných lietadiel a plavby amerických vojenských lodí, čím chcú Spojené štáty demonštrovať nelegálnosť čínskych nárokov. Podľa Pekingu tým Washington ohrozuje mier v oblasti. Podľa Spojených štátov mier svojimi nárokmi na Juhočínske more naopak ohrozuje komunistická vláda v Pekingu.