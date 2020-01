Clintonová v dokumente zaútočila na Bernieho Sandersa

New York 21. januára (TASR) - Niekdajšia americká ministerka zahraničia Hillary Clintonová v novom dokumente zaútočila na demokratického prezidentského kandidáta Bernieho Sandersa. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



"Nikto ho nemá rád," povedala Clintonová o Sandersovi. Na otázku, či Sandersa podporí v prípade, že získa demokratickú nomináciu, neodpovedala. "Ešte stále máme pred sebou primárky," vyhlásila.



"Bol (Sanders) v Kongrese celé roky. Pritom ho podporil iba jediný senátor. Nikto ho nemá rád, nikto s ním nechce spolupracovať, neurobil vôbec nič. Je to kariérny politik," vyhlásila Clintonová v štvordielnej dokumentárnej sérii na streamovacej platforme Hulu, ktorá by sa mala odvysielať koncom marca.



Ľavicovo orientovaný senátor z Vermontu je jedným z favoritov na zisk demokratickej nominácie v takzvaných primárkach, v ktorých si demokrati vyberú svojho nominanta do novembrových prezidentských volieb.



Sanders sa o demokratickú nomináciu usiloval už pred štyrmi rokmi. V primárkach neuspel práve proti Hillary Clintonovej, ktorá nakoniec v súboji o Biely dom podľahla Donaldovi Trumpovi.



Sanders v prieskumoch zaostáva za Joeom Bidenom a Elizabeth Warrenovou. Prvé hlasovanie prebehne o dva týždne v štáte Iowa.



Warrenová nedávno vyhlásila, že Sanders jej v súkromí povedal, že neverí vo víťazstvo ženy v prezidentských voľbách. Sanders Warrenovej vyhlásenie poprel. Clintonová však povedala, že "zapadá do celkového vzorca".



"Je to kultúra okolo neho. Jeho tím, jeho prominentní podporovatelia a ich útoky na mnohých konkurentov, obzvlášť na ženy," dodala Clintonová.



Sanders sa nedávno musel ospravedlniť aj Joeovi Bidenovi, keď jeden z jeho podporovateľov napísal o bývalom viceprezidentovi komentár v britskom denníku The Guardian, v ktorom tvrdí, že Biden má "veľký problém s korupciou".