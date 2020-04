COVID-19 má najmenej 840 námorníkov z lode USS Theodore Roosevelt

Washington 24. apríla (TASR) – Ochorenie COVID-19 potvrdili u najmenej 840 námorníkov z americkej lietadlovej lode USS Theodore Roosevelt, informovala vo štvrtok webová stránka The Hill.



Americké vojenské námorníctvo vykonalo testy na koronavírus SARS-CoV-2 u celej posádky lietadlovej lode. Nákazu zatiaľ potvrdili u 840 námorníkov a na výsledky "menšieho počtu" testov sa stále čaká.



Z celkového počtu nakazených sa 88 námorníkov z ochorenia už zotavilo a štyria sú v nemocnici. V stredu ich bolo hospitalizovaných šesť. Jeden námorník z lode v pondelok 13. apríla na následky ochorenia COVID-19 zomrel.



Prepuknutie nákazy na palube USS Theodore Roosevelt vyvolalo škandál po tom, ako kapitán lode Brett Crozier koncom marca v liste americké ministerstvo obrany požiadal o pomoc pri riešení šíriacej sa nákazy medzi 4800 členmi posádky. Obsah listu sa dostal do amerických médií.



Úradujúci minister námorníctva Thomas Modly následne Croziera zbavil velenia nad touto lietadlovou loďou za "nezvládnutie komunikácie v súvislosti so šírením pandemického ochorenia na palube". Modly neskôr sám odstúpil z funkcie.



Viac ako 4200 námorníkov z lode bolo evakuovaných na ostrov Guam v severozápadnej časti Tichého oceánu, kde loď momentálne kotví.



Americké vojenské námorníctvo situáciu na palube USS Theodore Roosevelt vyšetrilo a vedúci predstavitelia nevylúčili, že Crozier by sa mohol znovu vrátiť do funkcie. Výsledky vyšetrovania čakajú na schválenie od amerického ministra obrany Marka Espera.