USA zaradili k subjektom porušujúcim náboženskú slobodu vagnerovcov

Washington 2. decembra (TASR) - Spojené štáty v piatok zaradili Kubu, Nikaraguu a ruskú súkromnú vojenskú Vagnerovu skupinu na čiernu listinu subjektov porušujúcich náboženskú slobodu, čím otvorili cestu k prípadnému uvaleniu sankcií. Informovala o tom agentúra AFP.



Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken podľa TASR vo svojom vyhlásení uviedol, že tieto dve krajiny Latinskej Ameriky a Vagnerova (Wagnerova) súkromná vojenská spoločnosť, ktorá má blízko ku Kremľu, boli priradené k štátom ako Čína, Saudská Arábia či Irán "za páchanie alebo tolerovanie obzvlášť závažného porušovania slobody náboženského vyznania".



Agentúra AFP dodala, že podľa Blinkenovho vyhlásenia boli vagnerovci na zoznam zaradení za násilnosti v Stredoafrickej republike, kde takmer desaťročie bojov postavilo kresťanov proti moslimom.



Porušovanie náboženskej slobody "rozsieva rozdelenie, podkopáva ekonomickú bezpečnosť a ohrozuje politickú stabilitu a mier," uviedol Blinken vo svojom vyhlásení. Deklaroval v ňom, že Spojené štáty nenechajú tento stav bez povšimnutia.



Kuba a Nikaragua sú nováčikmi na americkom zozname krajín vyvolávajúcich osobitný záujem, čo znamená, že oba tieto štáty Latinskej Ameriky s ľavicovým vedením by mohli čeliť ďalším sankčným opatreniam, ktoré by sa pridali k už uvaleným reštrikciám.



Blinken ponechal na čiernom zozname všetky krajiny, kde stav rešpektovania náboženskej slobody vyvolával osobitné znepokojenie už v roku 2021: Čínu, Eritreu, Irán, Mjanmarsko, Severnú Kóreu, Pakistan, Rusko, Saudskú Arábiu, Tadžikistan a Turkménsko.



Na zoznam monitorovaných štátov Blinkenovo ministerstvo pre tento rok pridalo Stredoafrickú republiku a Vietnam.



Aktivisti za ľudské práva už dlho vyvíjajú tlak na Spojené štáty, aby konali vo veci Vietnamu, a to pre zaobchádzanie tamojšej komunistickej vlády s budhistickými a inými náboženskými skupinami.