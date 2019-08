USA dali príkaz na zadržanie iránskeho tankera, ktorý Briti prepustili

Iránsky tanker Grace 1 zadržali príslušníci Britského kráľovského námorníctva 4. júla v britskom zámorskom území Gibraltár.

Washington 17. augusta (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti vydalo v piatok príkaz na zadržanie iránskeho ropného tankera Grace 1. Stalo sa tak iba deň po tom, čo súd v Gibraltári povolil jeho prepustenie. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



Spojené štáty vyzvali na zadržanie iránskeho supertankera, ktorý v piatok stále kotvil pri gibraltárskych brehoch s odôvodnením, že v tomto prípade došlo k pokusu o "protiprávny prienik do amerického finančného systému s cieľom podpory nezákonných dodávok z Iránu do Sýrie realizovaných iránskymi revolučnými gardami", ktoré USA považujú za zahraničnú teroristickú organizáciu.



V príkaze na zadržanie tankera Grace 1 vydaného americkým ministerstvom spravodlivosti sa uvádza, že predmetom konfiškácie má byť plavidlo, celý náklad ropy a 995.000 dolárov v hotovosti, a to z dôvodu porušenia amerického zákona o medzinárodných pohotovostných ekonomických opatreniach (IEEPA) z roku 1977.



Iránsky tanker Grace 1 zadržali príslušníci Britského kráľovského námorníctva 4. júla v britskom zámorskom území Gibraltár. Stalo sa tak na základe podozrenia, že vezie ropu do Sýrie a tým porušuje sankcie Európskej únie voči Damasku. Toto obvinenie však Teherán popiera.



Zhruba dva týždne nato iránske revolučné gardy zadržali vo vodách Hormuzského prielivu pri Perzskom zálive ropný tanker Stena Impero, plaviaci sa pod britskou vlajkou. Podľa Londýna išlo o protizákonnú odvetu.



Británia vo štvrtok supertanker Grace 1 prepustila, keď sa Teherán písomne zaviazal, že plavidlo nevyloží ropu v Sýrii a neporuší tým sankcie EÚ uvalené na režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Teherán odmieta, že by v súvislosti s prepustením tankera dal Londýnu akékoľvek sľuby, pričom tvrdí, že cieľovou destináciou plavidla nemala byť Sýria.