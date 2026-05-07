USA: Ďalšie rokovania Libanonu a Izraela sa uskutoční budúci týždeň
Izrael uskutočňuje letecké útoky v Libanone a na juh krajiny vstúpili aj jeho pozemné jednotky.
Autor TASR
Washington 7. mája (TASR) - Libanon a Izrael budú viesť nové kolo mierových rozhovorov 14. a 15. mája vo Washingtone, uviedol vo štvrtok predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA. Uskutočnia sa aj napriek novému izraelskému útoku v centre Bejrútu, informovala agentúra AFP, píše TASR..
Pri útoku v stredu večer zahynul vysokopostavený veliteľ militantného hnutia Hizballáh a Izrael vyhlásil, že bude pokračovať v úderoch na túto skupinu podporovanú Iránom aj počas prímeria v Libanone.
Budúcotýždňové kolo rokovaní bude tretím medzi Izraelom a Libanonom. Obe krajiny nemajú oficiálne nadviazané diplomatické styky a priame rozhovory preto neviedli celé desaťročia.
Predošlé dve kolá sa konali vo Washingtone na úrovni veľvyslancov oboch štátov v USA. Na druhom stretnutí 23. apríla sa v Bielom dome zúčastnil americký prezident Donald Trump, ktorý oznámil predĺženie prímeria o tri týždne.
Trump tiež povedal, že počas platnosti prímeria očakáva historické stretnutie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a libanonského prezidenta Džúzífa Awna. Awn však v pondelok povedal, že na takúto schôdzku zatiaľ nenastal čas, podľa jeho slov musia obe krajiny najskôr dosiahnuť bezpečnostnú dohodu.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok na tlačovej konferencii povedal, že medzi izraelskou a libanonskou vládou "neexistuje problém", tým je podľa neho Hizballáh. "Celkovo si myslím, že mierová dohoda medzi Libanonom a Izraelom je úplne dosiahnuteľná," vyhlásil.
Izrael uskutočňuje letecké útoky v Libanone a na juh krajiny vstúpili aj jeho pozemné jednotky. Reaguje tak na raketové útoky Hizballáhu, ktorý ich spustil 2. marca po smrti iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího pri americko-izraelských náletoch na Irán.
