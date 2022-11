USA darovali 22.500 prikrývok vykurovaným centrám železníc na Ukrajine

Kyjev/Washington 25. novembra (TASR) - Spojené štáty darovali 22.500 prikrývok vykurovaným centrám, ktoré zriadila Ukrajinská štátna železničná spoločnosť (Ukrzaliznycja). Teploty totiž prudko klesli a milióny ľudí sú po ruských raketových útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny stále bez spoľahlivých dodávok elektriny. V piatok to uviedla americká veľvyslankyňa v Kyjeve Bridget Brinková. Správu priniesol portál britského denníka The Guardian.



Termoprikrývky sa budú využívať vo vyhrievaných priestoroch, vyčlenených na takmer 100 železničných staniciach po celej Ukrajine, ktoré sú súčasťou projektu vypracovaného Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM).



"Podporujeme vykurované centrá spoločnosti Ukrzaliznycja, a preto sme cez program USAIDSavesLives darovali 22.500 prikrývok. Ďalšie sú na ceste. Kruté útoky Ruska proti civilistom ukazujú, že teraz je ešte dôležitejšie, aby sme 24 hodín denne pomáhali Ukrajincom zvládnuť chladné zimné počasie každý možným spôsobom," napísala na Twitteri americká veľvyslankyňa Brinková, ktorá predtým tento post zastávala na Slovensku.



Cielené raketové útoky Moskvy na ukrajinské mestá a na civilnú energetickú infraštruktúru pripravujú obyvateľov o teplo, svetlo a potraviny, vyhlásil v piatok aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. "To je pre Ukrajinu hrozný začiatok zimy," dodal.



Britský minister obrany Ben Wallace povedal, že ruské útoky na kritickú infraštruktúru Ukrajiny sú znakom "zúfalstva" ruského prezidenta Vladimira Putina. Zároveň poukázal na to, že zámerné útočenie na civilnú infraštruktúru je podľa medzinárodného práva nezákonné.