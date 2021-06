USA darujú chudobným krajinám 500 miliónov dávok vakcín

Washington 10. júna (TASR) - Spojené štáty nakúpia pol miliardy dávok vakcín proti koronavírusu od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktoré venujú 92 chudobným krajinám. Americký prezident Joe Biden oznámi tento "historický" krok vo štvrtok, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie Bieleho domu.



Prvých 200 miliónov dávok vakcín má byť prostredníctvom iniciatívy COVAX dodaných ešte do konca tohto roka. Zvyšných 300 miliónov dostanú krajiny s nízkym a stredne nízkym príjmom do júna 2022.



Biden tiež vyzve demokratické krajiny vo svete, "aby prispeli ku globálnym dodávkam bezpečných a účinných vakcín".



USA už predtým avizovali, že do konca júna darujú približne 80 miliónov dávok vakcín a iniciatíve COVAX venujú dve miliardy dolárov.



USA čelili kritike za to, že majú k dispozícii veľké množstvo nevyužitých očkovacích látok, pripomína AFP. Tamojšia vláda to spočiatku zdôvodňovala tým, že ide o preventívne opatrenie súvisiace so zabezpečením vlastnej očkovacej stratégie. Avšak v čase, keď v USA prvou dávkou zaočkovali už 64 percent dospelých, sa Washington rozhodol v boji proti pandémii COVID-19 podporiť i chudobné krajiny. Biely dom v tejto súvislosti hovorí o návrate k multilateralizmu po nacionalistickom izolacionizme administratívy exprezidenta Donalda Trumpa.