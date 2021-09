Biden: USA darujú ďalších 500 miliónov dávok vakcín proti covidu

Washington 22. septembra (TASR) – Spojené štáty venujú ďalších 500 miliónov dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od konzorcia spoločností Pfizer/BioNTech krajinám po celom svete, oznámil v stredu americký prezident Joe Biden na virtuálnom summite o boji proti covidu. Informovala o tom agentúra AFP.



„Toto je kríza, ktorá si vyžaduje, aby všetci podali pomocnú ruku," povedal Biden. „Spojené štáty sa stanú zásobárňou vakcín, tak ako boli počas druhej svetovej vojny zásobárňou pre demokraciu," dodal. USA plánujú tieto vakcíny darovať chudobnejším krajinám, kde je miera zaočkovanosti nižšia než v bohatých štátoch.



Týmto záväzkom stúpne celkový počet dávok darovaných Spojenými štátmi iným krajinám na 1,1 miliardy, čo je viac než množstvo darovaných dávok od všetkých ostatných krajín sveta dokopy, všíma si AFP.



„Už sme doručili 160 miliónov týchto dávok do 100 krajín sveta," pripomenul Biden. „Za každú dávku, ktorú sme doteraz podali v Spojených štátov, sme sa teraz zaviazali doručiť tri dávky do ostatných krajín," poznamenal.



Americký prezident zdôraznil, že proticovidové vakcíny musia byť skutočným darom, a nie byť poskytnuté výmenou za politické protislužby. Biden túto poznámku smeroval podľa AFP najmä na Čínu, ktorá však odmieta akékoľvek obvinenia, že za vakcíny niečo očakáva. Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok v prejave pred VZ OSN zopakoval, že Čína má za cieľ poskytnúť ostatným krajinám do konca tohto roka dve miliardy dávok vakcín proti covidu.



Keďže priepasť medzi počtom zaočkovaných v bohatých a chudobných krajinách sa naďalej zväčšuje, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už viackrát vyzvala Spojené štáty a ďalšie bohaté krajiny, aby odložili plány na podávanie tretej dávky vakcíny svojim obyvateľom a použili tieto dávky radšej na pomoc chudobnejším krajinám, kde mnohí ešte nedostali ani prvú dávku.



Nemenovaný predstaviteľ americkej vlády však novinárom povedal, že Washington „dokazuje, že sa dokáže postarať o svojich (obyvateľov) a zároveň pomôcť aj ostatným".



Biden už v utorok pred VZ OSN vyhlásil, že Spojené štáty dali na celosvetový boj proti covidu vyše 15 miliárd dolárov, ktorými sa financoval nákup ďalších 160 miliónov dávok vakcín v iných krajinách.