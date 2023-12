DEA je proti zámeru štátu Georgia predávať marihuanu v lekárňach

Atlanta 17. decembra (TASR) — Predstavitelia amerického Úradu pre kontrolu drog (DEA) varovali štát Georgia, aby odložil zámer stať sa prvým štátom v USA, kde bude možné v lekárňach vydávať medicínske produkty z marihuany. TASR informuje podľa agentúry AP.



Nedávne oznámenie DEA pre lekárne zverejnila online skupina Smart Approaches to Marihuana, ktorá je vo všeobecnosti proti legalizácii marihuany. Podľa nej postoj DEA ochráni spotrebiteľov a poskytne čas na ďalší výskum.



Farmaceutická rada štátu Georgia začala v októbri prijímať žiadosti o vydanie licencií pre produkty z marihuany. Doteraz ich získalo 23 nezávislých lekární. DEA pritom 27. novembra varovala lekárne, že prípadný výdaj lekárskej marihuany porušuje federálny zákon o drogách. Ten zakazuje vlastniť, manipulovať a vydávať produkty s obsahom viac ako 0,3 percent tetrahydrokanabinolu (THC).



Štát Georgia pritom umožňuje pacientom so zdravotníckou diagnózou kupovať produkty lekárskej marihuany s obsahom až 5 percent THC. Až do apríla chýbal legálny spôsob pre ich nákup a marihuana na rekreačné užívanie má omnoho vyššie koncentrácie.



Na celoštátnej úrovni doteraz legalizovalo marihuanu na rekreačné užívanie 24 štátov USA, uvádza Národná konferencia štátnych zákonodarcov. Ďalších 23 povoľuje určitú formu liečebného kanabisu.



Vzťah k marihuane na federálnej úrovni by mohlo zmeniť uvoľnenie doterajších obmedzení. Americké ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb v auguste navrhlo vyňať marihuanu zo zoznamu zakázaných látok triedy I a preklasifikovať ju na drogu s nižším rizikom triedy III.