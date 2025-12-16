< sekcia Zahraničie
USA: Decembrové hity druhej polovice 20. storočia
Formácia KC & The Sunshine Band viedla hitparádu 16. decembra 1975 so skladbou That’s The Way (I Like It).
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Skupina Byrds s piesňou Turn! Turn! Turn! viedla americký rebríček 16. decembra 1965. Rocková skupina Byrds vznikla v roku 1964 v Los Angeles pod prvým názvom Jet Set. Repertoár mali čiastočne postavený na piesňach Boba Dylana. V júni 1965 mali v singlovej hitparáde prvú skladbu Mr. Tambourine Man. Ešte v júni 1965 vydali aj prvú LP platňu Mr. Tambourine Man. Rozišli sa v roku 1973, vydali 12 štúdiových albumov, v singlovej hitparáde mali sedem skladieb. V januári 1991 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.
Formácia KC & The Sunshine Band viedla hitparádu 16. decembra 1975 so skladbou That’s The Way (I Like It). Vznikla v Miami na Floride v roku 1973, založili ju Richard Finch a Harry Casey. V roku 1974 vydali prvú LP platňu s názvom Do It Good. V auguste 1975 mali v singlovej hitparáde prvú skladbu Get Down Tonight. Bola úspešná a dostala sa na prvé miesto. Zároveň v auguste 1975 vychádza druhý štúdiový album KC & The Sunshine Band, ktorý sa dostal na 4. miesto. V hitparáde mali jedenásť piesní, päť z nich sa dostalo na prvé miesto. V roku 1981 sa skupina rozišla, v roku 1991 sa vrátili na koncertné pódiá.
O desať rokov neskôr bol prvý Lionel Richie so skladbou Say You, Say Me. Svoju úspešnú dráhu začal v roku 1967 v skupine Commodores ako spevák, hráč na saxofóne a klávesoch. Vydali 11 albumov, v singlovej hitparáde mali 17 skladieb. V roku 1982 sa rozhodol pre sólovú dráhu, už v októbri 1982 vydal prvý sólový album Lionel Richie. Do dnešných dní má na svojom konte desať štúdiových albumov, najnovší Tuskegee je z marca 2012, v singlovej hitparáde mal 16 skladieb, päť z nich sa dostalo až na prvé miesto.
Mariah Carey so skupinou Boyz II Men a piesňou One Sweet Day viedli rebríček 16. decembra 1995. Na čele bola šestnásť týždňov. V júni 1990 vydala debutový album s názvom Mariah Carey. Hneď ten prvý bol úspešný a v rebríčku sa dostal na prvé miesto. V auguste 1990 viedla prvýkrát singlovú hitparádu so skladbou Vision Of Love. Získala za ňu cenu Grammy. Od tejto doby sa zaradila medzi najlepšie americké speváčky. Vydala šestnásť štúdiových albumov, najnovší Here for, It All vyšiel v septembri 2025. Na svojom konte má päť cien Grammy.
