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USA: Demokrati a niektorí republikáni kritizujú povýšenie Millera
Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer v reakcii na povýšenie Millera vyhlásil, že Trump sa zo svojej historickej porážky vôbec nepoučil.
Autor TASR
Washington 7. októbra (TASR) - Predstavitelia americkej Demokratickej strany kritizovali vymenovanie Stephena Millera za nového vedúceho kancelárie Bieleho domu. Millera, ktorý je strojcom tvrdej protiimigračnej politiky súčasnej administratívy, označili za xenofóba, extrémistu a štváča. Ku kritike sa pridali aj niektorí republikáni, napísal v sobotu denník The Guardian.
Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že vo funkcii personálnej šéfky Bieleho domu končí Susie Willesová, ktorá je jednou z najdlhšie slúžiacich poradkýň. Na poste ju nahradil jej doterajší zástupca Miller, vplyvný člen Trumpovej administratívy a jeden z jeho najbližších spojencov.
Zmena sa odohrala iba niekoľko dní po kongresových voľbách, v ktorých Trumpova Republikánska strana utrpela drvivú porážku a prišla o väčšinu v Snemovni reprezentantov aj v Senáte. Analytici tento výsledok interpretujú ako jasné odmietnutie Trumpovej politiky.
Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer v reakcii na povýšenie Millera vyhlásil, že Trump sa „zo svojej historickej porážky“ vôbec nepoučil. „Miller je strojcom tých najbarbarskejších a najneľudskejších politík tejto vlády. Trump si nemohol vybrať horšieho človeka,“ napísal na sieti X.
Podobne sa vyjadril aj demokratický senátor za štát Illinois Dick Durbin, ktorý Millera označil za „šíriteľa nenávisti“ a tvorcu „Trumpovej krutej kampane hromadných deportácií“. Jeho kolega z Marylandu Chris Van Hollen uviedol, že zo strany Trumpa ide o ďalšiu ranu pod pás Američanom a prejav pohŕdania voličmi.
Líder demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries, ktorý sa zrejme stane prvým predsedom dolnej snemovne čiernej pleti, nazval Millera „nebezpečným xenofóbom a bezohľadným extrémistom, ktorý ma na rukách krv Američanov“ a vyzval na jeho prepustenie z funkcie.
Podľa končiaceho demokratického guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma je Miller „jedným z najohavnejších gaunerov, aký sa kedy vkradli do Oválnej pracovne“.
Trumpovo oznámenie, naopak, privítali jeho republikánski spojenci a spolupracovníci. Hovorca Bieleho Steven Cheung uviedol, že niet väčšieho zástancu Trumpovho programu než je Miller. Senátor z Utahu Mike Lee o ňom povedal, že bráni „zákon a poriadok proti invázii ilegálov a ľavicovému bezpráviu“. Viceprezident J. D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio i minister zdravotníctva Robert F. Kennedy ml. tiež ocenili Millerove doterajšie výsledky.
Nie všetci republikáni ale boli s jeho menovaním spokojní. Napríklad kongresman z Indiany Marlin Stutzman, ktorý vo voľbách obhájil svoj mandát, kritizoval, že ide o „hroznú“ voľbu. Miles Taylor, ktorý počas Trumpovho prvého funkčného obdobia pôsobil ako vedúci kancelárie ministerstva vnútornej bezpečnosti, doplnil, že to patrí medzi „najnebezpečnejšie personálne rozhodnutia v histórii našej republiky“.
Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že vo funkcii personálnej šéfky Bieleho domu končí Susie Willesová, ktorá je jednou z najdlhšie slúžiacich poradkýň. Na poste ju nahradil jej doterajší zástupca Miller, vplyvný člen Trumpovej administratívy a jeden z jeho najbližších spojencov.
Zmena sa odohrala iba niekoľko dní po kongresových voľbách, v ktorých Trumpova Republikánska strana utrpela drvivú porážku a prišla o väčšinu v Snemovni reprezentantov aj v Senáte. Analytici tento výsledok interpretujú ako jasné odmietnutie Trumpovej politiky.
Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer v reakcii na povýšenie Millera vyhlásil, že Trump sa „zo svojej historickej porážky“ vôbec nepoučil. „Miller je strojcom tých najbarbarskejších a najneľudskejších politík tejto vlády. Trump si nemohol vybrať horšieho človeka,“ napísal na sieti X.
Podobne sa vyjadril aj demokratický senátor za štát Illinois Dick Durbin, ktorý Millera označil za „šíriteľa nenávisti“ a tvorcu „Trumpovej krutej kampane hromadných deportácií“. Jeho kolega z Marylandu Chris Van Hollen uviedol, že zo strany Trumpa ide o ďalšiu ranu pod pás Američanom a prejav pohŕdania voličmi.
Líder demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries, ktorý sa zrejme stane prvým predsedom dolnej snemovne čiernej pleti, nazval Millera „nebezpečným xenofóbom a bezohľadným extrémistom, ktorý ma na rukách krv Američanov“ a vyzval na jeho prepustenie z funkcie.
Podľa končiaceho demokratického guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma je Miller „jedným z najohavnejších gaunerov, aký sa kedy vkradli do Oválnej pracovne“.
Trumpovo oznámenie, naopak, privítali jeho republikánski spojenci a spolupracovníci. Hovorca Bieleho Steven Cheung uviedol, že niet väčšieho zástancu Trumpovho programu než je Miller. Senátor z Utahu Mike Lee o ňom povedal, že bráni „zákon a poriadok proti invázii ilegálov a ľavicovému bezpráviu“. Viceprezident J. D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio i minister zdravotníctva Robert F. Kennedy ml. tiež ocenili Millerove doterajšie výsledky.
Nie všetci republikáni ale boli s jeho menovaním spokojní. Napríklad kongresman z Indiany Marlin Stutzman, ktorý vo voľbách obhájil svoj mandát, kritizoval, že ide o „hroznú“ voľbu. Miles Taylor, ktorý počas Trumpovho prvého funkčného obdobia pôsobil ako vedúci kancelárie ministerstva vnútornej bezpečnosti, doplnil, že to patrí medzi „najnebezpečnejšie personálne rozhodnutia v histórii našej republiky“.