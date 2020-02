Demokrati po primárkach v New Hampshire volajú po jednote v strane

Washington 12. februára (TASR) - Americkí demokratickí kandidáti na prezidenta v reakciách na víťazstvo Bernieho Sandersa v primárkach v štáte New Hampshire volajú po jednote v strane. Sanders hovorí o "začiatku konca" Donalda Trumpa. Reakcie priniesla agentúra Reuters.



"Čo vám môžem povedať s absolútnou istotou - a viem, že hovorím za každého jedného demokratického kandidáta - je, že bez ohľadu na to, kto vyhrá, a sme si istí, že to budeme my, sa zjednotíme a spoločne porazíme najnebezpečnejšieho prezidenta v modernej histórii", vyhlásil Sanders.



"Naše víťazstvo je začiatkom konca Donalda Trumpa", dodal.



V tesnom závese za Sandersom skončil víťaz zo štátu Iowa Pete Buttigieg, ktorý v prejave odsúdil vnútrostranícke boje a rastúcu polarizáciu. "Niektorí nám v týchto voľbách povedali, že ak nie ste za revolúciu, ste za status quo. Takáto politika povedie k znovuzvoleniu Donalda Trumpa," povedal Buttigieg.



Prekvapením je tretie miesto senátorky Amy Klobucharovej. "Ponesieme náš odkaz jednoty do celej krajiny," povedala v reakcii na výsledky.



Elizabeth Warrenová, ktorá bola ešte pred niekoľkými mesiacmi v tomto štáte favoritkou, napokon skončila až štvrtá. Ubezpečila však, že jej kampaň sa nekončí.



"Tieto primárky budú dlhou bitkou. Máme za sebou dva štáty, 98 percent delegátov je stále voľných," napísala Warrenová na sociálnej sieti Twitter.



Vo svojom prejave Warrenová takisto ako Buttigieg odsúdila vnútrostranícke boje. Demokrati môžu podľa nej zvíťaziť, iba ak sa zjednotia.



Niekdajší viceprezident Joe Biden, ktorý v New Hampshire skončil piaty, sľúbil, že nekončí.



"Nie je koniec, iba začíname," povedal Biden svojim podporovateľom v Južnej Karolíne. "Zatiaľ sme videli iba dva štáty z 50. Tam, odkiaľ pochádzam, to voláme úvodné, nie posledné zvonenie," dodal.



Prezident Donald Trump na sociálnej sieti Twitter reagoval na veľký záujem médií o demokratické primárky. Podľa prezidenta v skutočnosti nešlo o nič výnimočné a relevantnou správou je jeho vlastné víťazstvo v republikánskych primárkach, ktoré sa v utorok takisto konali v New Hampshire.



"Nie je skutočným veľkým príbehom to, že som v primárkach v New Hampshire dostal viac hlasov ako ktorýkoľvek úradujúci prezident v histórii?" pýta sa Trump.