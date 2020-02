Demokrati v Iowe sčítali všetky hlasy, víťaza primárok ale nevyhlásili

Washington 7. februára (TASR) - Americká Demokratická strana v štáte Iowa oznámila vo štvrtok neskoro večer miestneho času, že už sčítala všetkých 100 percent hlasov odovzdaných vo svojich pondelkových volebných zhromaždeniach. Oficiálneho víťaza týchto tzv. caucusov však dosiaľ nevyhlásila.



Informovala o tom v piatok ráno agentúra AFP s tým, proces zrátavania hlasov výrazne skomplikovali vážne technické problémy. Agentúra pripomenula, že predseda americkej Demokratickej strany Tom Perez niekoľko hodín predtým požiadal o prerátanie, respektíve preverenie, výsledkov hlasovania.



Podľa zverejnených výsledkov bol so ziskom 26,2 percenta hlasov v súboji prvým Pete Buttigieg, 38-ročný bývalý starosta mesta South Bend v štáte Indiana. Za ním nasledoval so ziskom 26,1 percenta hlasov Bernie Sanders, 78-ročný senátor za štát Vermont, ktorý sám seba označuje za demokratického socialistu.



Na treťom mieste je senátorka za štát Massachusetts Elizabeth Warrenová (18 percent), štvrtý je bývalý americký viceprezident Joe Biden (15,8 percenta) a piata senátorka za štát Minnesota Amy Klobucharová (12,3 percenta).



Demokratická strana síce zverejnila tieto výsledky, víťaza hlasovania však nevyhlásila, čo dosiaľ nespravili ani americké médiá.



"Čo je veľa, to je veľa," uviedol vo štvrtok na Twitteri Perez. "S cieľom uistiť verejnosť o dôveryhodnosti výsledkov, vyzývam Demokratickú stranu v Iowe, aby okamžite začala s prerátavaním," povedal. Perez pritom uviedol, že skôr ako o úplné prerátanie všetkých výsledkov, pôjde o preskúmanie výsledkov na jednotlivých miestach, kde sa konali volebné zhromaždenia.



Volebnými zhromaždeniami v Iowe sa otvoril niekoľkomesačný maratón týchto tzv. caucusov a primáriek v jednotlivých štátoch, ktorý vyústi v lete do konečného výberu prezidentských kandidátov na nominačných zjazdoch. Hlasy odovzdané na prvých demokratických volebných zhromaždeniach v Iowe sa pre technické problémy sčítavali manuálne a zverejnenie výsledkov hlasovania sa preto posunulo.



Popri demokratoch usporiadali v Iowe cacusy aj republikáni, kde v súlade s očakávaniami zvíťazil súčasný americký prezident Donald Trump, ktorý nemal žiadneho vážnejšieho súpera. Trumpovu kandidatúru prišli v pondelok do Iowy podporiť jeho dvaja synovia.