Demokrati v Iowe začali s výberom Trumpovho volebného súpera

Des Moines 4. februára (TASR) - Členovia americkej Demokratickej strany v štáte Iowa začali ako prví v Spojených štátoch rozhodovať o tom, kto by mal byť v novembrových prezidentských voľbách protikandidátom súčasného republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. Otvára sa tým niekoľkomesačný maratón straníckych volebných zhromaždení, známych ako tzv. caucusy, a primárnych volieb v jednotlivých štátoch, ktorý vyústi v lete do konečného výberu prezidentských kandidátov na nominačných zjazdoch.



Demokrati v Iowe si vyberajú svojho favorita pre blížiace sa voľby prostredníctvom caucusov s plánovaným začiatkom v pondelok o 19.00 h miestneho času (utorok 02.00 h SEČ), informovali tlačové agentúry AFP a DPA. Registrovaní členovia strany sa mali zísť v približne 1700 budovách, ako sú školy, knižnice či kostoly.



Výsledky prieskumov pripisujú vysoké šance na úspech senátorovi Berniemu Sandersovi, ale aj bývalému viceprezidentovi Joeovi Bidenovi, bývalému starostovi mesta South Bend v štáte Indiana Peteovi Buttigiegovi či senátorke Elizabeth Warrenovej. Sanders i Biden sa pritom uchádzali o prezidentskú nomináciu už aj v minulosti.



Celkove chce kandidovať za prezidenta 11 demokratov vrátane miliardára Michaela Bloomberga, ktorý sa však rozhodol preskočiť prvú fázu výberu a nehlasuje sa o ňom ani v Iowe.



Popri demokratoch usporiadali v Iowe cacusy aj republikáni, u ktorých však v súlade s očakávaniami zvíťazil Trump, keďže nemal žiadneho vážneješieho súpera, informovala agentúra AP. Trumpovu kandidatúru prišli v pondelok do Iowy podporiť jeho dvaja synovia.



Prvým caucusom predchádzala rok trvajúca kampaň a konajú sa v čase vrcholiaceho úsilia o zbavenie Trumpa funkcie prostredníctvom ústavnej žaloby na pôde Kongresu. Proces tzv. impeachmentu zrejme ukončí v stredu hlasovanie Senátu, kde majú prevahu Trumpovi republikáni.