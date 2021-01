Demokrati potrebujú na odvolanie Trumpa podporu 17 republikánov

Washington 14. januára (TASR) - Demokrati v Senáte budú potrebovať podporu najmenej 17 republikánskych zástupcov, aby dosiahli odvolanie dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa v procese ústavnej žaloby (impeachmentu). Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Impeachment v hlasovaní musia podporiť najmenej dve tretiny senátorov, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke Senátu USA. To predstavuje najmenej 67 z celkového počtu 100 senátorov, uvádza stanica CBS News.



V prípade, že Senát Trumpa uzná za vinného, bude v ďalšom hlasovaní stačiť jednoduchá nadpolovičná väčšina hlasov na to, aby mu zabránil uchádzať sa v budúcnosti o verejnú funkciu.



Republikánsky senátor Pat Toomey zo štátu Pensylvánia by podľa prieskumu, ktorý uskutočnila CBS News, privítal rýchly odchod prezidenta Trumpa z funkcie. Podporu impeachmentu voči Trumpovi nevylúčili ani ďalší republikánski senátori. Desiati z nich podľa svojich vyjadrení impeachment naopak nepodporujú. Sú medzi nimi okrem iných aj Marco Rubio z Floridy, Lindsey Graham z Južnej Karolíny a Ted Cruz z Texasu.



Líder republikánskej väčšiny v americkom Senáte Mitch McConnell v stredu vyhlásil, že neexistuje reálna šanca, že by sa v druhej komore Kongresu (Senáte) uskutočnil spravodlivý a vážny proces s dosluhujúcim americkým prezidentom Donaldom Trumpom na základe ústavnej žaloby ešte pred jeho odchodom z funkcie 20. januára. McConnell však nevylúčil podporu impeachmentu v hlasovaní.



"Ešte som neprijal záverečné rozhodnutie o tom, ako budem hlasovať a mám v úmysle vypočuť si právne argumenty, keď budú predložené Senátu," uviedol.



Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v stredu schválila podanie ústavnej žaloby na dosluhujúceho amerického prezidenta Trumpa za podnecovanie povstania v súvislosti s minulotýždňovým útokom jeho stúpencov na budovu Kapitolu pomerom hlasov 232 ku 197. Impeachment podporilo aj desať republikánskych kongresmanov, piati nehlasovali. Uznať Trumpa za vinného a odvolať ho z úradu však môže až Senát.



Trump je jediným prezidentom, na ktorého bola podaná ústavná žaloba dvakrát v priebehu funkčného obdobia. Prvýkrát čelil impeachmentu v decembri 2019. Všetci republikáni vtedy hlasovali proti, pripomína The New York Times.