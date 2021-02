Demokrati chcú, aby Trump v rámci impeachmentu vypovedal v Senáte

Washington 4. februára (TASR) - Demokrati v americkej Snemovni reprezentantov vo štvrtok vyzvali bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, aby v rámci procesu ústavnej žaloby (impeachmentu) vypovedal pred Senátom pod prísahou. Informovala o tom agentúra AP.



Žalobcovia v liste navrhli, aby Trump osobne svedčil v Senáte pred začiatkom procesu už v pondelok, alebo najneskôr vo štvrtok 11. februára. Podľa nich má vysvetliť, prečo spolu so svojimi obhajcami spochybnili kľúčové skutočnosti týkajúce sa impeachmentu. Očakáva sa, že proces v Senáte sa začne 9. februára.



Trumpovi právnici v utorok predložili Senátu svoje stanovisko k ústavnej obžalobe voči exprezidentovi. Popreli v ňom obvinenia, že Trump zohral úlohu pri podnecovaní násilností v Kapitole zo 6. januára. Proces impeachmentu voči exprezidentovi v Senáte je podľa nich protiústavný. Trump je obvinený z podnecovania na vzburu v súvislosti so svojím úsilím zvrátiť výsledky prezidentských volieb z 3. novembra.



Svoje stanovisko Senátu v utorok predložili aj žalobcovia zo Snemovne reprezentantov. Údajné podnecovanie na vzburu zo strany bývalého šéfa Bieleho domu v ňom označili za "zradu historických rozmerov".



Ústavnú žalobu (impeachment) schválila demokratmi ovládaná Snemovňa reprezentantov 13. januára, len týždeň pred koncom Trumpovho mandátu.



Demokrati požadujú, aby bol Trump uznaný za vinného a bolo mu doživotne znemožnené obsadiť funkciu na federálnej úrovni. To by mu okrem iného zabránilo kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024. Stočlenný Senát, ktorý v procese impeachmentu plní úlohu súdu, musí žalobu schváliť dvojtretinovou väčšinou. K 50 demokratom by sa tak muselo pridať najmenej 17 republikánov.